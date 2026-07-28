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کمیته راهبری گذار انرژی ایران در دوران پساجنگ برگزار شد

کمیته راهبری گذار انرژی ایران در دوران پساجنگ برگزار شد
کد خبر : 1819556
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به همت معاونت راهبردی ریاست جمهوری نشست کمیته راهبری گذار انرژی ایران در دوران پسا جنگ برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی معاونت راهبردی رئیس جمهور، در این جلسه وضعیت تأمین گاز و راهکارهای جبران کاهش شدید تولید گاز و مدیریت ناترازی زمستانی از جمله بررسی جایگزینی گاز با گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع در نیروگاه‌ها و مصارف خانگی بررسی و بر ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سوخت و مدیریت مصرف تاکید شد.

 اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم در خصوص ایجاد بازار بین‌انرژی و صدور گواهی صرفه‌جویی برای تشویق سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی، تهیه اطلس راهبردی تاب‌آوری در عسلویه، ارائه گزارش از پتانسیل ۳۵۰۰ مگاواتی بازیافت حرارت، تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با قاچاق سوخت و رمزارز و همچنین آموزش عمومی برای کاهش مصرف خانگی به‌عنوان اولویت کوتاه‌مدت تاکید شد. کارشناسان هشدار دادند بدون ترکیب بهینه‌سازی، تنوع سوخت و مدیریت یکپارچه، ناترازی انرژی به بحران غیرقابل‌کنترلی خواهد انجامید.

پیرو مصوبات کمیته راهبری گذار انرژی ایران، نشست تخصصی  با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و بهره‌برداران انرژی، با هدف بررسی راهکارهای توسعه و به‌کارگیری گاز طبیعی SNG   به عنوان سوخت جایگزین  برگزار شد.  در این نشست موضوع تکمیل آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست برای ارائه به دولت و شورای عالی انرژی به طور مفصل بررسی شد.

شرکت‌کنندگان بر بحران شدید ناترازی گاز، برق و بنزین و عدم تحقق اهداف صرفه‌جویی ۱.۳ میلیون بشکه‌ای قانون برنامه هفتم اتفاق نظر داشتند و آیین‌نامه فعلی را محدود به دو حامل، فاقد راستی‌آزمایی شفاف، گرفتار دیوان‌سالاری و بی‌توجه به ذخیره‌سازی و محیط‌زیست دانستند. برای تکمیل آن، تنوع‌بخشی به سبد سوخت با شمول تمام حامل‌ها از جمله ال‌پی‌جی و سوخت‌های زیستی، توسعه خودروهای هیبریدی و برقی، و ایجاد شبکه‌های محلی انرژی پیشنهاد شد. ایجاد بازار محیط‌زیست با صدور مجوزهای کاهش آلودگی برای موتورسیکلت‌های برقی و حمل‌ونقل عمومی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

با این حال، اختلاف‌نظرهایی درباره خروج دولت از تصدی‌گری و واگذاری به بخش خصوصی، تناقض قیمت‌های یارانه‌ای با نیاز به سرمایه‌گذاری، و تعریف دقیق صرفه‌جویی وجود داشت؛ پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین بر راستی‌آزمایی هوشمند و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران تأکید کردند.

در نهایت، تهیه پیش‌نویس جامع با درج تمام نظرات، هماهنگی بین دستگاه‌ها برای جلوگیری از تداخل مصوبات، و تمرکز بر ارائه یک آیین‌نامه واحد به شورای عالی انرژی ضروری تشخیص داده شد. جمع‌بندی نهایی حاکی از آن بود که بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، اصلاح ساختار قیمت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های هوشمند، نه تنها بحران انرژی حل نمی‌شود، بلکه امنیت اقتصادی و تاب‌آوری ملی با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

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