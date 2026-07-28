خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهاجرانی:

تحریم‌ها کشور را به استفاده از تراستی‌ها سوق داد/ جزئیات پرونده فروش نفت را قوه قضاییه اعلام می‌کند

تحریم‌ها کشور را به استفاده از تراستی‌ها سوق داد/ جزئیات پرونده فروش نفت را قوه قضاییه اعلام می‌کند
کد خبر : 1819518
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت با اشاره به پرونده بدهی برخی شرکت‌ها در حوزه فروش نفت و بازنگشتن منابع ارزی گفت: تحریم‌ها کشور را به سمت استفاده از تراستی‌ها سوق داد و این موضوع یکی از تبعات و تالی‌فاسدهای تحریم بود که به کشور آسیب زد. وی افزود: با توجه به تشکیل کارگروه ویژه به دستور رئیس قوه قضاییه، جزئیات این پرونده از سوی قوه قضاییه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هفته گذشته قوه قضاییه درباره پرونده بدهی برخی شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه فروش نفت و بازنگشتن منابع ارزی، اطلاع‌رسانی کرد و این پرسش مطرح است که چگونه چنین فسادی در این ابعاد شکل گرفته و چرا نظارت دولت و وزارت نفت مانع از وقوع آن نشده است و مسئولیت دولت در این پرونده چیست، گفت: ابتدا باید توجه داشته باشیم که تحریم‌ها، کشور را به سمت استفاده از تراستی‌ها سوق داد و یکی از تبعات و تالی‌فاسدهای تحریم، همین موضوع بود که به کشور ضربه وارد کرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل، یکی از اهداف اصلی دستگاه دیپلماسی کشور، در کنار سایر مأموریت‌ها، تلاش برای رفع تحریم‌هاست.

سخنگوی دولت گفت: اما با توجه به اینکه با هماهنگی سران قوا و دستور رئیس قوه قضاییه، کارگروهی ویژه در این زمینه تشکیل شده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئولیت آن را بر عهده دارد، ترجیح می‌دهم جزئیات این پرونده از سوی قوه قضاییه ارائه شود. بر اساس هماهنگی انجام‌شده، مسئولیت اطلاع‌رسانی درباره این پرونده بر عهده قوه قضاییه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل