مهاجرانی:
تحریمها کشور را به استفاده از تراستیها سوق داد/ جزئیات پرونده فروش نفت را قوه قضاییه اعلام میکند
سخنگوی دولت با اشاره به پرونده بدهی برخی شرکتها در حوزه فروش نفت و بازنگشتن منابع ارزی گفت: تحریمها کشور را به سمت استفاده از تراستیها سوق داد و این موضوع یکی از تبعات و تالیفاسدهای تحریم بود که به کشور آسیب زد. وی افزود: با توجه به تشکیل کارگروه ویژه به دستور رئیس قوه قضاییه، جزئیات این پرونده از سوی قوه قضاییه اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هفته گذشته قوه قضاییه درباره پرونده بدهی برخی شرکتها، بهویژه در حوزه فروش نفت و بازنگشتن منابع ارزی، اطلاعرسانی کرد و این پرسش مطرح است که چگونه چنین فسادی در این ابعاد شکل گرفته و چرا نظارت دولت و وزارت نفت مانع از وقوع آن نشده است و مسئولیت دولت در این پرونده چیست، گفت: ابتدا باید توجه داشته باشیم که تحریمها، کشور را به سمت استفاده از تراستیها سوق داد و یکی از تبعات و تالیفاسدهای تحریم، همین موضوع بود که به کشور ضربه وارد کرد.
وی ادامه داد: به همین دلیل، یکی از اهداف اصلی دستگاه دیپلماسی کشور، در کنار سایر مأموریتها، تلاش برای رفع تحریمهاست.
سخنگوی دولت گفت: اما با توجه به اینکه با هماهنگی سران قوا و دستور رئیس قوه قضاییه، کارگروهی ویژه در این زمینه تشکیل شده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئولیت آن را بر عهده دارد، ترجیح میدهم جزئیات این پرونده از سوی قوه قضاییه ارائه شود. بر اساس هماهنگی انجامشده، مسئولیت اطلاعرسانی درباره این پرونده بر عهده قوه قضاییه است.