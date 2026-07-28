مهاجرانی:
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند قانون مجلس است/ دولت پرداخت مستقیم حقوق را اجرا میکند
سخنگوی دولت با اشاره به بلاتکلیف ماندن ساماندهی نیروهای شرکتی طی سالهای گذشته گفت: دولت امکان تبدیل وضعیت استخدامی این نیروها را بهتنهایی ندارد، اما با تصویب پرداخت به ذینفع نهایی، حذف واسطهها در پرداخت حقوق و اختصاص امتیاز در آزمونهای استخدامی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهاجرانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رئیسجمهور چندی پیش بهصورت رسمی درباره حذف شرکتهای واسطه و ساماندهی نیروهای شرکتی صحبت کردند، وضعیت اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به کجا رسیده است، گفت: یکی از موضوعاتی که سالها بلاتکلیف مانده بود، ساماندهی نیروهای شرکتی است. در همینجا لازم میدانم از همه نیروهای شرکتی که در بخشهای مختلف کشور با تلاش و مسئولیتپذیری فعالیت میکنند، صمیمانه قدردانی کنم. گاهی در بهرهگیری از زحمات این عزیزان تفاوتی قائل نمیشویم، اما در قدردانی از آنان کوتاهی میشود؛ در حالی که واقعاً خدمات ارزشمندی ارائه میکنند.
سخنگوی دولت گفت: این موضوع سالها بدون تعیین تکلیف باقی مانده بود. در همین راستا، دولت مصوبه پرداخت به ذینفع نهایی را تصویب کرده است تا پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم از طریق خزانهداری کل کشور انجام شود. همچنین برای این نیروها در آزمونهای استخدامی نیز امتیازاتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: البته همانطور که میدانید، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است و دولت بهتنهایی امکان اجرای آن را ندارد. بنابراین، در شرایط فعلی، دولت امکان تبدیل وضعیت استخدامی این نیروها را ندارد، اما اقداماتی مانند پرداخت مستقیم حقوق، حذف واسطهها و در نظر گرفتن امتیاز در آزمونهای استخدامی را در دستور کار قرار داده است.
مهاجرانی تصریح کرد: تبدیل وضعیت استخدامی، مستلزم تغییر مبنای استخدام از قانون کار به قانون مدیریت خدمات کشوری است که این موضوع نیازمند تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی خواهد بود.