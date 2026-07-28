سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تشریح کرد؛
جزییات جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف/ ماموریت صحن و کمیسیونها بر اساس اولویتهای کشور در ایام جنگ و پساجنگ
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از بررسی اولویتهای کشور در ایام جنگ و پساجنگ در نشست شورای هماهنگی مجلس و ماموریت به کمیسیون های تخصصی خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اعلام خبر برگزاری جلسه صبح امروز سه شنبه (۶ مرداد ماه ۱۴۰۵) شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه که اعضای هیئت رئیسه، روسای کمیسیونها، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین معاونین و دستیاران رییس مجلس حضور داشتند، گزارش هایی در خصوص مسائل جاری کشور دریافت شد و پیرامون آنها بحث و بررسی صورت گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در این جلسه همچنین امور داخلی مجلس رسیدگی شد، گفت: مقرر شد جلسات صحن و کمیسیون های تخصصی به صورت منظم برگزار و به امور تقنینی و نظارتی با در نظر گرفتن اولویت های کشور و فرامین رهبر معظم انقلاب پرداخته شود.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در پایان از مسائل مهم کشور و دغدغه های مردم که قاعدتا از اولویت های مجلس است نام برد و افزود: در همین راستا موضوعاتی در باب معیشت مردم به ویژه در ایام پساجنگ از جمله مسائل حوزه کشاورزی، نهاده های دامی، سوخت و انرژی، بازسازی کشور، تأمین دارو، مسائل حوزه آموزش به ویژه مدارس، مسائل نیروهای مسلح و امور مرتبط با سیاست داخلی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این موارد که در دستور کار نمایندگان است با قوت پیگیری شود.