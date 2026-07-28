عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در این جلسه همچنین امور داخلی مجلس رسیدگی شد، گفت: مقرر شد جلسات صحن و کمیسیون های تخصصی به صورت منظم برگزار و به امور تقنینی و نظارتی با در نظر گرفتن اولویت های کشور و فرامین رهبر معظم انقلاب پرداخته شود.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در پایان از مسائل مهم کشور و دغدغه های مردم که قاعدتا از اولویت های مجلس است نام برد و افزود: در همین راستا موضوعاتی در باب معیشت مردم به ویژه در ایام پساجنگ از جمله مسائل حوزه کشاورزی، نهاده های دامی، سوخت و انرژی، بازسازی کشور، تأمین دارو، مسائل حوزه آموزش به ویژه مدارس، مسائل نیروهای مسلح و امور مرتبط با سیاست داخلی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این موارد که در دستور کار نمایندگان است با قوت پیگیری شود.