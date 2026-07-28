تکذیب ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: از ساعتی پیش، ادعا‌هایی در فضای مجازی از سوی برخی رسانه‌های معاند مطرح شده و عنوان شده شب گذشته خانمی با هویت معلوم در اطراف میدان علیخانی اصفهان کشته شده است.

پیگیری‌های خبرگزاری میزان از دادگستری استان اصفهان نشان می‌دهد ادعای مورد اشاره کذب بوده و گزارشی مبنی بر کشته شدن زنی با هویت عنوان شده در محل مورد نظر واصل نشده است.