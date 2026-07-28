قوه قضائیه اعلام کرد؛
تکذیب ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان
قوه قضائیه اعلام کرد: ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی از سوی برخی رسانههای معاند مبنی بر کشته شدن خانمی با هویت معلوم در اطراف میدان علیخانی اصفهان کذب است.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: از ساعتی پیش، ادعاهایی در فضای مجازی از سوی برخی رسانههای معاند مطرح شده و عنوان شده شب گذشته خانمی با هویت معلوم در اطراف میدان علیخانی اصفهان کشته شده است.
پیگیریهای خبرگزاری میزان از دادگستری استان اصفهان نشان میدهد ادعای مورد اشاره کذب بوده و گزارشی مبنی بر کشته شدن زنی با هویت عنوان شده در محل مورد نظر واصل نشده است.