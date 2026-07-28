فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین آزاد گرفته نشده/ سهمیه دوم به ۵۰ لیتر کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در پاسخ به این سؤال که اخبار تأییدنشده‌ای درباره افزایش قیمت بنزین منتشر شده و همچنین کاهش سهمیه سوخت در برخی مناطق مطرح است، آیا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت، به‌ویژه بنزین، دارد و اگر چنین تصمیمی در دستور کار است، مبنای آن چیست؟ همچنین با توجه به گزارش‌هایی درباره کمبود بنزین در برخی جایگاه‌ها، وضعیت تأمین بنزین در کشور چگونه است، گفت: همان‌طور که پیش‌تر درباره اصلاح قیمت بنزین و همچنین قیمت سوخت آزاد توضیح داده بودم، ما روزانه معادل حدود هشت میلیون بشکه نفت را به فرآورده‌های سوختی تبدیل می‌کنیم که در سطح جامعه مصرف می‌شود.

مهاجرانی ادامه داد: بدیهی است دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین سیاست‌گذار کشور، باید برای مدیریت این موضوع برنامه داشته باشد. ما حق نداریم منابع نسل‌های آینده را به آلودگی و بیماری تبدیل کنیم و بعد هزینه‌های سنگین آن را بپردازیم.

وی گفت: دولت از قبل نیز برنامه‌هایی در این زمینه داشته است. همان‌طور که در جریان هستید، در آذرماه قیمت سوخت آزاد جایگاه‌ها به ۵ هزار تومان رسید.

سخنگوی دولت افزود: همچنین در ایام جنگ، سهمیه دوم سوخت که پیش از آن ۱۰۰ لیتر بود، ابتدا به ۷۰ لیتر و اکنون به ۵۰ لیتر کاهش یافته است. این سهمیه ۵۰ لیتری همچنان با قیمت ۳ هزار تومان عرضه می‌شود و مصرف مازاد آن با نرخ آزاد جایگاه، یعنی ۵ هزار تومان، محاسبه خواهد شد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ تصمیم نهایی درباره تغییر قیمت بنزین آزاد اتخاذ نشده است و هر زمان چنین تصمیمی نهایی شود، حتماً به اطلاع مردم خواهد رسید.

مهاجرانی گفت: اما چرا این تصمیمات در حوزه مدیریت مصرف اتخاذ می‌شود؟ پس از جنگ و آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های تولید وارد شد، از جمله خساراتی که در منطقه ماهشهر متحمل شدیم، بخشی از ظرفیت تولید کشور کاهش یافت. هدف دشمن هم آسیب زدن به همین زیرساخت‌های حیاتی بود.

وی ادامه داد: پرچمی که امروز پشت سر من مشاهده می‌کنید، از بقایای حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به مخازن نفت شهران است. طبیعی است هنگامی که زیرساخت‌های تولید آسیب می‌بینند، مدیریت مصرف هم باید در دستور کار قرار گیرد.

سخنگوی دولت افزود: ما روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم و این میزان بدون تغییر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اما برای تأمین بنزین وارداتی، باید ارز اختصاص یابد؛ ارزی که می‌تواند صرف کالاهای اساسی، دارو و نیازهای تولید کشور شود.

وی گفت: گاهی این تصور وجود دارد که دولت اراده لازم برای اصلاح قیمت بنزین را ندارد؛ در حالی که تجربه نشان داده هر زمان با مردم صادقانه، شفاف و مستدل صحبت کرده‌ایم، مردم نیز همراهی کرده‌اند و این نشان‌دهنده درک و آگاهی بالای جامعه است.

مهاجرانی در پایان تأکید کرد: در بنزین سهمیه‌ای هیچ تغییری در قیمت نخواهیم داشت. درباره بنزین غیرسهمیه‌ای نیز اگر تصمیمی اتخاذ شود، حتماً به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: آنچه تاکنون اجرا شده، صرفاً کاهش سهمیه دوم از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر بوده است؛ تصمیمی که با توجه به شرایط و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها اتخاذ شده است.

مهاجرانی درباره اقدامات دولت در حوزه بنزین گفت: دولت در کنار مدیریت مصرف و اصلاح نظام سهمیه‌بندی، مجموعه‌ای از اقدامات ایجابی را نیز در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی دولت افزود: یکی از مهم‌ترین این اقدامات، توسعه استفاده از خودروهای دوگانه‌سوز است. این موضوع از گذشته نیز در برنامه‌های دولت قرار داشت، اما به دلیل پایین بودن جذابیت اقتصادی، استقبال گسترده‌ای از آن صورت نگرفته بود. در همین راستا، حدود ۳ میلیون دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های CNG سرمایه‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: همچنین توسعه ایستگاه‌های LPG نیز در دستور کار قرار دارد. لازم است تأکید کنم که LPG سوختی است که اگر به‌درستی مورد استفاده قرار نگیرد، به فلر تبدیل شده و ناچار باید سوزانده شود؛ بنابراین، استفاده بهینه از این ظرفیت، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست‌محیطی اهمیت دارد.

مهاجرانی گفت: از دیگر اقدامات دولت، دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروهاست که پیش‌تر نیز درباره آن توضیح داده بودم.

وی افزود: همچنین تسریع در اسقاط ناوگان فرسوده و تأکید رئیس‌جمهور به خودروسازان برای تولید خودروهای کم‌مصرف، از دیگر برنامه‌های دولت در این حوزه به شمار می‌رود.

سخنگوی دولت تأکید کرد: بنابراین، دولت در کنار اصلاحات مربوط به قیمت و سهمیه‌بندی سوخت، این اقدامات ایجابی و زیرساختی را نیز با هدف مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در دستور کار قرار داده است.

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