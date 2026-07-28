سخنگوی دولت در نشست خبری:
بیش از ۳۵۰ نفر از کارکنان دولت در این ایام حین انجام وظیفه به شهادت رسیدند
سخنگوی دولت گفت: در این ایام، بیش از ۳۵۰ نفر از کارکنان دولت در حین انجام وظیفه و خدمترسانی به مردم به شهادت رسیدند؛ از مهندسی که هنگام حفظ ارتباطات مردمی بر فراز دکلهای BTS در هرمزگان به شهادت رسید، تا سیمبانانی که برای حفظ جریان برق جان خود را از دست دادند. همچنین پرستاران، پزشکان و دیگر خدمتگزارانی که تا آخرین لحظه در کنار مردم ماندند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: سالیان سال با هنرمندیهای استاد اکبر عبدی، لبخند بر لبان مردم نشست و ایشان طنز فاخر را برای ما به نمایش گذاشتند درگذشت این هنرمند برجسته را تسلیت میگویم. همچنین درگذشت مرحوم محمد یاراحمدی، از گویندگان و صداپیشگان ارزشمند جامعه هنری، ضایعهای بزرگ است و این فقدان را به خانواده ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت میگوییم. درگذشت هر یک از این عزیزان، فقدانی جبرانناپذیر است؛ هرچند امیدواریم جوانان پرتلاش و مستعد، راه آنان را ادامه دهند و جای خالیشان را در عرصه هنر پر کنند.
وی با اشاره به ثبت جهانی قلعه الموت تصریح کرد: در روزهایی که اخبار سیاسی و نظامی بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار دارد، خوشبختانه خبر فرهنگی و تمدنی بسیار ارزشمندی هم منتشر شد؛ ثبت جهانی قلعه الموت. این دستاورد با تلاشهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جامعه علمی، فعالان مدنی، مردم منطقه و همه کسانی که در این مسیر نقش داشتند، به ثمر رسید. جا دارد صمیمانه به همه این عزیزان خداقوت و تبریک عرض کنیم.
مهاجرانی گفت: از ۳۱ تیرماه تا ۶ مردادماه هم هفته ملی مهارت نامگذاری شده است. همانگونه که میدانیم، یکی از مهمترین مسائل جامعه امروز ما، موضوع مهارتآموزی و اشتغال است. از همینجا لازم میدانم از همه کسانی که برای تربیت جامعهای ماهرتر تلاش میکنند، قدردانی کنم و این هفته را به همکاران عزیزمان در سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تبریک بگویم.
وی ادامه داد: طرح «پویش امداد ایران ماهر»، راهاندازی نظام هوشمند مشاوره شغلی در حوزه فناوری، هیئتامنایی شدن مراکز آموزش فنی و حرفهای و همچنین برگزاری المپیاد مهارتی که سالهاست برگزار میشود اما امسال با رویکردی متفاوت در حال اجراست، از جمله اقدامات ارزشمند این مجموعه است که جای تقدیر دارد.
سخنگوی دولت درباره سفر به استانهای جنوبی کشور گفت: همانگونه که در جریان بودید، از روز ۲۶ تیرماه سفری به استانهای جنوبی کشور انجام شد. این سفر پس از طرح موضوع در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه و در پی آسیبدیدگی بیمارستان شهید بقایی اهواز، با جمعبندی رئیسجمهور و آقای عارف انجام شد.
وی افزود: در ابتدای این سفر، از مادران و کودکانی که در بخش آنکولوژی بیمارستان شهید بقایی اهواز بستری بودند و در جریان حملات آسیب دیده بودند، عیادت کردیم. لازم میدانم به نکتهای اشاره کنم؛ کودکان مبتلا به سرطان که در این بخش بستری بودند، با وجود شرایط دشوار، روحیهای مثالزدنی داشتند. آنچنان محکم و باصلابت سخن میگفتند که انسان واقعا تحت تأثیر قرار میگرفت.
مهاجرانی ادامه داد: طبیعی است کودکی که در بیمارستان بستری است، از صداهای انفجار و شرایط بحرانی هراس داشته باشد، اما این کودکان با شجاعت و استقامت با شرایط مواجه شده بودند.
وی گفت: پس از آن، با خانوادههای شهدا دیدار کردیم و سپس از مناطق آسیبدیده، از جمله گتوند، مراکز آسیبدیده پتروشیمی ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) بازدید داشتیم. در این بازدیدها از نزدیک شاهد تلاش شبانهروزی عزیزانی بودیم که برای تخلیه و ترخیص بهموقع کالاهای اساسی از بنادر کشور فعالیت میکنند.
سخنگوی دولت تأکید کرد: لازم است اینجا از گروهی از عزیزان نام ببرم که شاید کمتر دیده میشوند؛ کسانی که در گرما و سختترین شرایط، در اسکلهها و کشتیها مشغول تخلیه کالا هستند. شاید بسیاری از مردم حتی نام شغل این عزیزان را نشنیده باشند، اما آنان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور و حفظ سفره مردم دارند.
وی افزود: شایسته است از این تلاشهای بیادعا قدردانی کنیم. کارکنان اداری معمولاً در مناسبتهای مختلف مورد تقدیر قرار میگیرند، اما این عزیزان کمتر دیده میشوند و لازم است از زحماتشان یاد شود.
مهاجرانی ادامه داد: پس از آن به استان بوشهر رفتیم. فرودگاه بوشهر عملاً از مدار خدمترسانی خارج شده بود. هواپیمایی که مورد اصابت مستقیم موشک قرار گرفته بود، تقریباً بهطور کامل منهدم شده و تنها بخش کوچکی از دم آن باقی مانده بود. این هواپیما برای خدمترسانی به مردم خریداری شده بود، اما در این حادثه بهشدت آسیب دید.
وی گفت: در ادامه نیز با خانوادههای شهدا دیدار کردیم. لازم است یادآوری کنم که در این ایام، بیش از ۳۵۰ نفر از کارکنان دولت در حین انجام وظیفه و خدمترسانی به مردم به شهادت رسیدند؛ از مهندسی که هنگام حفظ ارتباطات مردمی بر فراز دکلهای BTS در هرمزگان به شهادت رسید، تا سیمبانانی که برای حفظ جریان برق جان خود را از دست دادند. همچنین پرستاران، پزشکان و دیگر خدمتگزارانی که تا آخرین لحظه در کنار مردم ماندند.
سخنگوی دولت ادامه داد: واقعاً شایسته است در برابر همه این عزیزان ادای احترام کنیم. نام بردن از آنان تنها برای یادآوری نیست، بلکه برای این است که بدانیم ما وامدار ایثار و فداکاری آنان هستیم و قدردان زحمات و جانفشانیهایشان هستیم.
وی با اشاره به شهادت دو کودک توانیاب در حملات اخیر گفت: مردمان عادی نه در خودروهای خود اورانیوم حمل میکردند و نه موشکی از روی پل عبور میدادند؛ اما با این حال، خودروهایشان هدف حملات موشکی دشمن قرار گرفت و به شهادت رسیدند.
مهاجرانی ادامه داد: در ادامه برنامههایمان، همچنین با صیادانی گفتوگو کردیم که بدون هیچگونه فعالیت نظامی، تنها برای تأمین معاش خانوادههایشان در بندر بوشهر مشغول کار بودند، اما آنان نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته بودند.
وی افزود: ای کاش این تصاویر و فیلمها را میتوانستید ببینید؛ با وجود آسیبها، دردها و رنجهایی که متحمل شده بودند، با چنان استحکام و صلابتی سخن میگفتند که واقعاً تأثیرگذار بود. همه آنان یک پیام مشترک داشتند؛ ما آسیب دیدهایم، رنج کشیدهایم، اما هرگز حاضر نیستیم حتی ذرهای از خاک کشورمان را با تمام دنیا معاوضه کنیم.
سخنگوی دولت گفت: در آنجا یکی از علمای اهل سنت را دیدم که هنگام خاموش کردن آتش دچار آسیب شده بود. با عصا نزد ما آمد و گفت: «به همه بگویید ما محکم پای کشور ایستادهایم.» واقعاً این صحنهها، صحنههایی ماندگار و دیدنی بود.
وی تصریح کرد: پس از آن، از بندر لنگه، بندر سیریک، بندر جاسک، چابهار، منطقه حاصلخیز زرآباد، پسابندر، بندر بریس، بندر خمیر و دیگر مناطق جنوبی کشور بازدید کردیم؛ مناطقی که مردمشان استوار و مقاوم ایستادهاند.
مهاجرانی ادامه داد: اجازه بدهید به نکتهای مهم اشاره کنم. چشم دریایی کشور در چابهار، همانگونه که همه مشاهده کردید، پس از سه مرحله حمله و اصابت ۱۱ موشک، فرو ریخت. اما میخواهم با صراحت بگویم که اگر کسی تصور کند ملت بزرگ و دریادل ایران با این حملات حتی ذرهای از غیرت، شرف یا تعلق خود به سرزمینشان را از دست دادهاند، سخت در اشتباه است.
وی افزود: ملت ایران چشم امیدشان به لطف خداوند و به آینده این سرزمین است. بله، برج دیدبانی دریایی چابهار فرو ریخت، اما هرگز تصور نکنید که اراده ملت ایران فرو ریخته است. ملت ایران با خرد، تدبیر و استقامت ایستادهاند و به یاری خداوند، همانگونه که از دیگر بزنگاههای دشوار تاریخ عبور کردهاند، از این آزمون نیز سربلند عبور خواهند کرد.
سخنگوی دولت گفت: در اینجا لازم میدانم از سربازان عزیز کشورمان نیز یاد کنم؛ جوانانی که در گرمای بالای ۴۰ درجه و رطوبت بیش از ۸۰ درصد، با لباس فرم، جلیقه، کلاه و پوتین، ساعتهای طولانی در ایستهای بازرسی و پاسگاههای مرزی مشغول خدمت هستند. اگر لحظهای خود را در چنین شرایطی تصور کنیم، بهتر میتوانیم سختی مسئولیت آنان را درک کنیم.
وی ادامه داد: دریابانان، نیروهای مستقر در پاسگاههای مرزی، سربازان، فرماندهان و همه مدافعان امنیت کشور، از سرباز تا سردار، با تمام توان در خدمت ایران ایستادهاند.
مهاجرانی تصریح کرد: در ادامه این سفر، از مراکز آسیبدیده، اقامتگاههای بومگردی، کارگاههای صنایعدستی و کسبوکارهای محلی که در جریان حملات دچار خسارت شده بودند نیز بازدید کردیم. آثاری از این صنایعدستی را امروز همراه خود آوردهام. مشاهده مشکلات و خسارتهای واردشده به این عزیزان، بیش از پیش مسئولیت ما را برای حمایت از آنان یادآوری میکند.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که حضور در میان مردم و بازدید از مناطق آسیبدیده، انسان را بسیار مصممتر و استوارتر میکند؛ بسیار متفاوت از زمانی که تنها در ستادها یا در پایتخت به بررسی گزارشها مشغول باشیم.
سخنگوی دولت با اشاره به روز انتقال خون گفت: دو روز دیگر، نهم مرداد، روز اهدای خون است. جا دارد از همه همکاران عزیزمان در سازمان انتقال خون ایران صمیمانه قدردانی کنم. این عزیزان در روزهای جنگ، با تلاش شبانهروزی خود نقش بسیار مهمی در تأمین نیازهای درمانی کشور ایفا کردند و زحمات ارزشمندی کشیدند.
وی ادامه داد: همچنین آثار سینمایی ارزشمندی درباره اهدای خون و گروههای خونی نادر تولید شده است. در این میان، مایلم از مستند «خون طلا (آمنه)» ساخته استاد حبیب احمدزاده نام ببرم؛ اثری که با نگاهی انسانی، به تأثیر تحریمها بر جامعه مدنی و زندگی مردم میپردازد.
مهاجرانی گفت: از همه هنرمندان، نویسندگان، فیلمسازان، موسیقیدانان، اصناف و همه کسانی که در این روزها با آثار خود به تقویت روحیه، همبستگی و امید در جامعه کمک کردهاند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین آزاد گرفته نشده/ سهمیه دوم به ۵۰ لیتر کاهش یافته است
وی در پاسخ به این سؤال که اخبار تأییدنشدهای درباره افزایش قیمت بنزین منتشر شده و همچنین کاهش سهمیه سوخت در برخی مناطق مطرح است، آیا دولت برنامهای برای افزایش قیمت سوخت، بهویژه بنزین، دارد و اگر چنین تصمیمی در دستور کار است، مبنای آن چیست؟ همچنین با توجه به گزارشهایی درباره کمبود بنزین در برخی جایگاهها، وضعیت تأمین بنزین در کشور چگونه است، گفت: همانطور که پیشتر درباره اصلاح قیمت بنزین و همچنین قیمت سوخت آزاد توضیح داده بودم، ما روزانه معادل حدود هشت میلیون بشکه نفت را به فرآوردههای سوختی تبدیل میکنیم که در سطح جامعه مصرف میشود.
مهاجرانی ادامه داد: بدیهی است دولت، بهعنوان بزرگترین سیاستگذار کشور، باید برای مدیریت این موضوع برنامه داشته باشد. ما حق نداریم منابع نسلهای آینده را به آلودگی و بیماری تبدیل کنیم و بعد هزینههای سنگین آن را بپردازیم.
وی گفت: دولت از قبل نیز برنامههایی در این زمینه داشته است. همانطور که در جریان هستید، در آذرماه قیمت سوخت آزاد جایگاهها به ۵ هزار تومان رسید.
سخنگوی دولت افزود: همچنین در ایام جنگ، سهمیه دوم سوخت که پیش از آن ۱۰۰ لیتر بود، ابتدا به ۷۰ لیتر و اکنون به ۵۰ لیتر کاهش یافته است. این سهمیه ۵۰ لیتری همچنان با قیمت ۳ هزار تومان عرضه میشود و مصرف مازاد آن با نرخ آزاد جایگاه، یعنی ۵ هزار تومان، محاسبه خواهد شد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ تصمیم نهایی درباره تغییر قیمت بنزین آزاد اتخاذ نشده است و هر زمان چنین تصمیمی نهایی شود، حتماً به اطلاع مردم خواهد رسید.
مهاجرانی گفت: اما چرا این تصمیمات در حوزه مدیریت مصرف اتخاذ میشود؟ پس از جنگ و آسیبهایی که به زیرساختهای تولید وارد شد، از جمله خساراتی که در منطقه ماهشهر متحمل شدیم، بخشی از ظرفیت تولید کشور کاهش یافت. هدف دشمن هم آسیب زدن به همین زیرساختهای حیاتی بود.
وی ادامه داد: پرچمی که امروز پشت سر من مشاهده میکنید، از بقایای حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به مخازن نفت شهران است. طبیعی است هنگامی که زیرساختهای تولید آسیب میبینند، مدیریت مصرف هم باید در دستور کار قرار گیرد.
سخنگوی دولت افزود: ما روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین تولید میکنیم و این میزان بدون تغییر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اما برای تأمین بنزین وارداتی، باید ارز اختصاص یابد؛ ارزی که میتواند صرف کالاهای اساسی، دارو و نیازهای تولید کشور شود.
وی گفت: گاهی این تصور وجود دارد که دولت اراده لازم برای اصلاح قیمت بنزین را ندارد؛ در حالی که تجربه نشان داده هر زمان با مردم صادقانه، شفاف و مستدل صحبت کردهایم، مردم نیز همراهی کردهاند و این نشاندهنده درک و آگاهی بالای جامعه است.
مهاجرانی تأکید کرد: در بنزین سهمیهای هیچ تغییری در قیمت نخواهیم داشت. درباره بنزین غیرسهمیهای نیز اگر تصمیمی اتخاذ شود، حتماً به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: آنچه تاکنون اجرا شده، صرفاً کاهش سهمیه دوم از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر بوده است؛ تصمیمی که با توجه به شرایط و آسیبهای واردشده به زیرساختها اتخاذ شده است.
وی درباره اقدامات دولت در حوزه بنزین گفت: دولت در کنار مدیریت مصرف و اصلاح نظام سهمیهبندی، مجموعهای از اقدامات ایجابی را نیز در دستور کار قرار داده است.
سخنگوی دولت افزود: یکی از مهمترین این اقدامات، توسعه استفاده از خودروهای دوگانهسوز است. این موضوع از گذشته نیز در برنامههای دولت قرار داشت، اما به دلیل پایین بودن جذابیت اقتصادی، استقبال گستردهای از آن صورت نگرفته بود. در همین راستا، حدود ۳ میلیون دلار در حوزه توسعه زیرساختهای CNG سرمایهگذاری شده است.
وی ادامه داد: همچنین توسعه ایستگاههای LPG نیز در دستور کار قرار دارد. لازم است تأکید کنم که LPG سوختی است که اگر بهدرستی مورد استفاده قرار نگیرد، به فلر تبدیل شده و ناچار باید سوزانده شود؛ بنابراین، استفاده بهینه از این ظرفیت، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیستمحیطی اهمیت دارد.
مهاجرانی گفت: از دیگر اقدامات دولت، دوگانهسوز کردن رایگان خودروهاست که پیشتر نیز درباره آن توضیح داده بودم.
وی افزود: همچنین تسریع در اسقاط ناوگان فرسوده و تأکید رئیسجمهور به خودروسازان برای تولید خودروهای کممصرف، از دیگر برنامههای دولت در این حوزه به شمار میرود.
سخنگوی دولت تأکید کرد: بنابراین، دولت در کنار اصلاحات مربوط به قیمت و سهمیهبندی سوخت، این اقدامات ایجابی و زیرساختی را نیز با هدف مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهرهوری در دستور کار قرار داده است.
۱۲ پل و دو تونل آسیب دیدند؛ دولت بازسازی شریانهای حیاتی کشور را آغاز کرد
وی درباره خسارتهای واردشده در جنگ اخیر به مناطق جنوبی کشور گفت: سفری که بنده آغاز کردم، از جنوبغربی کشور بود و تا جنوبشرقی ادامه یافت. همزمان، آقای دکتر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، به همراه آقای دکتر علیآبادی و جمعی از اعضای کابینه، سفر خود را از استان هرمزگان آغاز کردند و به سمت مناطق غرب و جنوبغربی کشور ادامه دادند.
مهاجرانی افزود: همچنین خانم دکتر صادق نیز در ادامه مأموریت خود، از استان یزد بهصورت زمینی به هرمزگان آمدند و از آنجا راهی استان خوزستان شدند تا ارزیابیهای لازم درباره خسارتهای واردشده انجام شود و خسارتهای مربوط به زیرساختهای عمومی از خسارتهای واردشده به اموال مردم تفکیک شود.
وی گفت: خسارتهای واردشده به اموال مردم بسیار گسترده است. برای نمونه، تعدادی از لنجهای صیادی که تنها سرمایه و منبع درآمد صیادان بودند، آسیب دیدهاند. همچنین کسبوکارهای گردشگری خسارتهای سنگینی متحمل شدهاند.
سخنگوی دولت ادامه داد: در بخش زیرساختهای غیرنظامی نیز آسیبهای قابلتوجهی وارد شده است. بهعنوان مثال، مرکز هواشناسی بوشهر که صرفاً وظیفه ارائه خدمات هواشناسی را بر عهده داشت، تقریباً بهطور کامل تخریب شده و چیزی از آن باقی نمانده است.
وی افزود: فرودگاه بوشهر نیز عملاً از مدار بهرهبرداری خارج شده و دیگر قابل استفاده نیست و باید بهطور کامل بازسازی شود.
مهاجرانی گفت: همچنین برج مراقبت دریایی چابهار که بهنوعی «چشم دریا» برای هدایت عملیات امداد و نجات دریایی محسوب میشود و وظیفه دریافت پیامها و هدایت گروههای امدادی را بر عهده دارد، در جریان حملات فرو ریخت.
وی تأکید کرد: با این حال، همانگونه که در ابتدای سخنانم نیز اشاره کردم، در کنار همه این ویرانیها، آنچه بیش از هر چیز به چشم میآمد، غیرت، صبوری و استقامت مردم بود که با وجود همه آسیبها، همچنان محکم و امیدوار ایستادهاند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در حوزه زیرساختها نیز، بر اساس آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، ۱۲ دستگاه پل و دو دستگاه تونل آسیب دیدهاند. تونلها در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی شدند. خانم دکتر صادق نیز اشاره میکردند که حتی پیش از رسیدن ایشان، راهداران عملیات بازگشایی تونلها را به پایان رسانده بودند.
وی ادامه داد: برای پلهای آسیبدیده نیز مسیرهای جایگزین طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. البته با توجه به اینکه این پلها بر روی رودخانهها قرار دارند و در آستانه آغاز بارشهای موسمی هستیم، بازسازی سریع آنها در دستور کار قرار گرفته است.
مهاجرانی افزود: از دیگر خسارتهای واردشده میتوان به حمله به ایستگاه بزرگ راهآهن انشعاب بندرعباس، تخریب دو دستگاه لکوموتیو در جنوب کشور، تخریب دو دستگاه لکوموتیو در شمالشرق و همچنین آسیب به فرودگاههای ایرانشهر، سمنان و بندرعباس اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: اینها بخشی از خسارتهایی است که به زیرساختهای کشور وارد شده است. در اقدامات اضطراری، اولویت نخست بازگشایی شریانهای حیاتی کشور بود و پس از آن نیز بازسازی پلها، زیرساختهای آسیبدیده و ایجاد راهکارهای جایگزین، بهویژه در حوزه حملونقل هوایی، در دستور کار دولت قرار گرفت.
تسویهحساب با فروشگاههای کالابرگی تا ۲۵ تیر انجام شد
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا درباره عدم تسویهحساب دولت با فروشگاههایی که کالاهای مشمول کالابرگ را عرضه کردهاند، گفت: تا روز ۲۵ تیرماه تسویهحسابها انجام شده است. نکتهای که وجود دارد این است که به دلیل اختلالاتی که در شبکه بانکی ایجاد شده بود، در برخی موارد مبالغ واریزشده هنوز به حساب تعدادی از فروشگاهها ننشسته است.
مهاجرانی افزود: بدیهی است برای اینکه خدمترسانی به مردم بدون مشکل ادامه پیدا کند، باید این مبالغ بهطور کامل به حساب فروشگاهها واریز شود.
وی گفت: از همینجا لازم میدانم از همه اصناف، فروشگاهداران و کسبهای که در این شرایط همراه مردم بودهاند و همکاری لازم را داشتهاند، صمیمانه قدردانی و تشکر کنم.
پیش از جنگ، تمهیدات تأمین دارو و تجهیزات پزشکی پیشبینی شده بود
سخنگوی دولت درباره اقدامات دولت در حوزه دارو و بخش درمان گفت: پیش از آغاز جنگ، تمهیدات لازم اندیشیده شده بود. در فاصله میان جنگ تحمیلی دوم و جنگ تحمیلی سوم، کارگروه اضطرار بار دیگر تشکیل شد، برنامههای اضطراری مورد بازنگری قرار گرفت و برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، برنامهریزیهای لازم انجام شد.
مهاجرانی افزود: در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز نیازهای دارویی و تجهیزات مصرفی، از جمله اقلامی مانند سرم و سایر ملزومات، بهصورت دقیق دستهبندی شد و تمهیدات لازم برای تأمین آنها بهخوبی شکل گرفت.
وی گفت: همچنین از ظرفیت شرکتهای داروسازی کشور نیز استفاده شد. البته در جریان جنگ تحمیلی سوم که از نهم اسفندماه آغاز شد، ناوگان حمل دارو و برخی مراکز داروسازی کشور هدف حمله قرار گرفتند؛ اقدامی که با همه اصول و پروتکلهای بشردوستانه در تعارض بود. اما متأسفانه در چنین شرایطی، کمتر نهادی وجود دارد که بتواند صدای واقعی مردم و حقوق بشر را به گوش جهانیان برساند.
سخنگوی دولت ادامه داد: با این حال، از آنجا که به ضرورت اتکا به توان داخلی واقف بودیم، همکاران ما در وزارت بهداشت با طراحی هوشمندانه زنجیره تأمین، برنامهریزیهای لازم را انجام دادند. با همکاری مناسب بانک مرکزی، گمرک و سازمان برنامه و بودجه نیز تخصیصهای لازم صورت گرفت و به همین دلیل، اقدامات مرتبط با پیشگیری، مدیریت بحران و دوران پس از بحران، بهصورت مناسب در حال اجراست.
وی افزود: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر ظفرقندی، نیز جلساتی با رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی استانهای جنوبی کشور برگزار کردند و بیمارستانهای معین برای شرایط بحرانی تعیین شدند.
مهاجرانی تأکید کرد: لازم میدانم تأکید کنم که سیاستگذاری حوزه بهداشت و درمان در هر استان بر عهده دانشگاه علوم پزشکی همان استان است. از این رو، برگزاری این جلسات بهمنزله تفویض اختیار به مدیران محلی برای تصمیمگیری و مدیریت شرایط بوده و از این منظر، مشکلی وجود ندارد.
حفظ اشتغال پایدار و تابآوری اقتصادی، اولویت دولت در شرایط بحران است
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به مطرح بودن احتمال ادامه جنگ، دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم چه برنامههایی در نظر گرفته است، گفت: اجازه بدهید ابتدا به نکتهای اشاره کنم. در سفری که به جنوب کشور داشتم، به گلزار شهدای میناب رفتم. واقعاً معتقدم میناب را باید بهعنوان سند مظلومیت ایران دید. به باور من، هر ایرانی باید دستکم یکبار به میناب سفر کند و از نزدیک حالوهوای مادران، پدران و خانوادههایی را که عزیزان خود را از دست دادهاند، درک کند.
وی افزود: اقدامات مختلفی برای بهبود شرایط میناب پس از این فاجعه انسانی در حال انجام است و انشاءالله در آینده گزارش کامل آن را ارائه خواهم کرد. البته این موضوع ارتباط مستقیمی با این سؤال نداشت، اما لازم میدانستم ادای احترامی به مادرانی داشته باشم که هر روز با صبوری بر مزار فرزندانشان حاضر میشوند.
مهاجرانی گفت: میناب را اصحاب رسانه باید بیشتر روایت کنند تا این سند جنایت آشکار آمریکا و اسرائیل بیش از پیش در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد.
وی ادامه داد: دولت از پیش از آغاز دوره ریاستجمهوری فعلی ایالات متحده، سناریوهای مختلف را پیشبینی کرده و برنامههای لازم را طراحی کرده بود. همانگونه که پیشتر نیز اشاره کردم، صبح روز ۲۳ خرداد، هیئت دولت تشکیل جلسه داد و چهار کارگروه تخصصی با اختیارات مشخص مأمور مدیریت شرایط شدند. همچنین اختیارات لازم به وزرا، استانداران و مدیران استانی تفویض شد تا بتوانند متناسب با شرایط هر منطقه تصمیمگیری کنند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: یکی از اولویتهای اصلی دولت، حمایت همهجانبه از کسبوکارها و حفظ اشتغال پایدار است. البته ادعا نمیکنیم که بستههای حمایتی دولت همه نیازها را بهطور کامل پوشش میدهد، اما معتقدیم این حمایتها میتواند فرصت لازم را برای حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی و تداوم اشتغال فراهم کند.
وی گفت: تأمین کالاهای اساسی و ایجاد شبکه کارآمد تأمین اجتماعی نیز از دیگر اولویتهای دولت است. ارائه بهموقع خدمات بیمه بیکاری، پوشش کامل خدمات درمانی و حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی، از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال میشود.
مهاجرانی ادامه داد: تقویت تابآوری اقتصادی و اجتماعی نیز از موضوعات مهمی است که دولت در دستور کار خود قرار داده و در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت بهصورت مستمر مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: ما معتقدیم دشمن تلاش کرده است تابآوری اقتصادی و اجتماعی مردم را هدف قرار دهد، اما باور داریم که ملت ایران با اتکا به تجربه تاریخی خود، هر زمان که در کنار یکدیگر ایستادهاند، توانستهاند از سختترین شرایط نیز با موفقیت عبور کنند.
سخنگوی دولت گفت: یکی دیگر از محورهای مهم اقدامات دولت، مدیریت هوشمندانه انرژی و سوخت است. همانگونه که میدانید، در جریان جنگ تحمیلی سوم، بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور آسیب دید و در پی حملات انجامشده، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفت.
وی ادامه داد: طبیعی است که کاهش تولید گاز، هم بر میزان خوراک پالایشگاهها و هم بر سوخت نیروگاهها تأثیر میگذارد. به همین دلیل، یکی از دلایل تأکید دولت و شخص رئیسجمهور بر صرفهجویی در مصرف انرژی، همین موضوع است.
مهاجرانی تأکید کرد: ما معتقدیم هر زمان با مردم صریح، شفاف و صادقانه سخن گفتهایم، مردم نیز همراهی بیشتری با دولت داشتهاند.
سخنگوی دولت درباره حمایت دولت از بخش نظامی گفت: دیدید که با وجود همه زخمهایی که بر پیکر کشور وارد شد، چگونه محکم و استوار ایستادیم. درست مانند این پرچم آسیبدیده؛ کسی منکر آسیبها نیست و هیچکس نمیگوید که خسارتی وارد نشده است، اما هرگز نباید تصور کرد که ایران از پای خواهد افتاد.
وی افزود: از همین رو، بر دست و بازوی همه عزیزان در نیروهای نظامی بوسه میزنیم و خود را تا ابد وامدار ایثار و فداکاری آنان میدانیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین تأکید میکنم که دولت، به اقتضای وظیفه ذاتی خود، به هر میزان و با هر شیوهای که لازم بداند، از تقویت توان دفاعی کشور حمایت خواهد کرد؛ چراکه نیروهای دفاعی، جانفدایان ایران عزیز هستند.
واکنش دولت به انتقادها از صداوسیما؛ «همه ایران» باید در روایت رسانه ملی دیده شود
مهاجرانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به انتقادهای فراوان نسبت به عملکرد صداوسیما و مطرح شدن برخی دیدگاهها درباره رویکرد گزینشی و جناحی این رسانه، آیا با توجه به شرایط فعلی کشور و ضرورت حفظ وحدت ملی در دوران جنگ، نباید واکنش جدیتری نسبت به این رفتارها، از جمله اصلاح ساختار یا تغییر در شیوه مدیریت، صورت گیرد، گفت: همانطور که خودتان نیز اشاره کردید، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی است. بنابراین انتظار عمومی این است که به جمهوریت، اسلامیت، اخلاق اسلامی و منش اسلامی پایبند باشد و در جهت منافع و مصالح ایران حرکت کند.
وی ادامه داد: بازگرداندن مرجعیت رسانه به داخل کشور، یکی از موضوعات مهمی است که عملکرد صداوسیما میتواند نقش مؤثری در تحقق آن داشته باشد. در عین حال، لازم میدانم از تلاش خبرنگاران، برنامهسازان و بسیاری از فعالان رسانهای صداوسیما نیز قدردانی کنم.
مهاجرانی افزود: البته معتقدیم برخی از سیاستها و رویکردهای این سازمان میتواند به وحدت و انسجام ملی آسیب وارد کند، اما این به معنای نادیده گرفتن تلاش افراد دلسوز و متعهدی که در این مجموعه فعالیت میکنند، نیست.
وی گفت: نباید صداوسیما را یک مجموعه کاملاً یکدست و منفک از جامعه تصور کنیم. واقعیت این است که در این سازمان نیز افراد بسیاری با انگیزه و دغدغهمند حضور دارند، هرچند ممکن است برخی رفتارها و رویکردها برخلاف انسجام ملی باشد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: بدیهی است هر اقدامی که به وحدت ملی آسیب بزند یا ناخواسته در راستای اهداف دشمن قرار گیرد، خلاف منافع ملی کشور است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم برای روایت کامل واقعیت، باید همه ایران را دید؛ و همه ایران یعنی همه مردم ایران، همه مناطق کشور، همه اقوام، همه سلایق و همه دیدگاهها. امیدواریم در این زمینه اصلاحات لازم صورت گیرد.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: همچنین تأکید میکنم که رویکرد آقای دکتر پزشکیان، مبتنی بر وفاق، مدارا، سعهصدر، تذکر و استفاده از روشهای ایجابی است.
مهاجرانی گفت: البته نهادهای نظارتی، از جمله شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، نیز وظایف قانونی خود را در این زمینه انجام میدهند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند قانون مجلس است
دولت پرداخت مستقیم حقوق را اجرا میکند
مهاجرانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رئیسجمهور چندی پیش بهصورت رسمی درباره حذف شرکتهای واسطه و ساماندهی نیروهای شرکتی صحبت کردند، وضعیت اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به کجا رسیده است، گفت: یکی از موضوعاتی که سالها بلاتکلیف مانده بود، ساماندهی نیروهای شرکتی است. در همینجا لازم میدانم از همه نیروهای شرکتی که در بخشهای مختلف کشور با تلاش و مسئولیتپذیری فعالیت میکنند، صمیمانه قدردانی کنم. گاهی در بهرهگیری از زحمات این عزیزان تفاوتی قائل نمیشویم، اما در قدردانی از آنان کوتاهی میشود؛ در حالی که واقعاً خدمات ارزشمندی ارائه میکنند.
سخنگوی دولت گفت: این موضوع سالها بدون تعیین تکلیف باقی مانده بود. در همین راستا، دولت مصوبه پرداخت به ذینفع نهایی را تصویب کرده است تا پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم از طریق خزانهداری کل کشور انجام شود. همچنین برای این نیروها در آزمونهای استخدامی نیز امتیازاتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: البته همانطور که میدانید، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است و دولت بهتنهایی امکان اجرای آن را ندارد. بنابراین، در شرایط فعلی، دولت امکان تبدیل وضعیت استخدامی این نیروها را ندارد، اما اقداماتی مانند پرداخت مستقیم حقوق، حذف واسطهها و در نظر گرفتن امتیاز در آزمونهای استخدامی را در دستور کار قرار داده است.
مهاجرانی تصریح کرد: تبدیل وضعیت استخدامی، مستلزم تغییر مبنای استخدام از قانون کار به قانون مدیریت خدمات کشوری است که این موضوع نیازمند تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
حفظ اشتغال پایدار و تقویت تابآوری اقتصادی از اولویتهای دولت است
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رسیدگی به مشکلات اقتصادی از مهمترین وعدههای آقای دکتر پزشکیان از ابتدای فعالیت دولت بوده است و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت چه برنامهای برای افزایش تابآوری اقتصادی مردم دارد و همچنین چه اقداماتی برای جلوگیری از شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی و اعتراضات ناشی از مشکلات اقتصادی پیشبینی شده است، گفت: ابتدا لازم میدانم از همه همکارانمان در دستگاههای اجرایی که در طول ایام جنگ، خدمترسانی را بدون وقفه ادامه دادند، قدردانی کنم.
وی افزود: همچنین باید تشکر ویژهای از بخش خصوصی داشته باشم؛ از همه تولیدکنندگانی که با وجود شرایط دشوار، تولید را متوقف نکردند. این اقدام بسیار ارزشمند بود.
مهاجرانی ادامه داد: گاهی دستگاههای دولتی تنها از عملکرد خود سخن میگویند، اما نباید فراموش کنیم که در کنار مردم، این بخش خصوصی بود که نقش مهمی در حفظ تابآوری کشور ایفا کرد. یکی از مهمترین برنامههای دولت، حفظ اشتغال پایدار است. دولت تلاش میکند با حمایت از کسبوکارها، تابآوری اقتصادی جامعه را حفظ و تقویت کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: همانطور که در جریان هستید، رئیسجمهور به مناسبت روز صنعت و معدن، نشستی با صنعتگران برگزار کردند. در آن جلسه، فعالان اقتصادی نسبت به محدودیتهای انرژی گلایههایی داشتند. رئیسجمهور پیشنهاد کردند همان روز بعدازظهر جلسهای تخصصی برگزار شود و حدود چهار ساعت با صنعتگران به گفتوگو پرداختند.
وی ادامه داد: نتیجه این جلسات آن بود که با وجود کمبود انرژی، مدت زمان قطع برق صنایع تولیدی کاهش یابد؛ بهگونهای که قطعی برق برخی واحدهای تولیدی از دو یا سه روز به یک روز کاهش پیدا کرد. این اقدام، یکی از دستاوردهای مهم دولت در حمایت از تولید محسوب میشود.
مهاجرانی گفت: البته نباید فراموش کنیم که کشور در شرایط دشواری قرار دارد. در روزهای آینده نیز سالگرد شهادت شهید اسماعیل هنیه فرا میرسد؛ روزی که عملاً دشمن با ترور این شهید، مرحله جدیدی از تنشها را آغاز کرد. بنابراین، طی این مدت کشور در شرایط مدیریت بحران و وضعیت جنگی قرار داشته است.
سخنگوی دولت ادامه داد: در جمعبندی بخش نخست پاسخ خود باید بگویم که دولت چند محور اصلی را دنبال میکند؛ از جمله افزایش سرمایهگذاری، بهویژه سرمایهگذاری در بخش تولید، توانمندسازی اقتصاد در برابر شوکهای احتمالی و اجرای تدریجی اصلاحات اقتصادی.
وی افزود: در همین زمینه، جا دارد از اتاق بازرگانی نیز قدردانی کنم که پس از آغاز جنگ، دفترچهای راهنما برای نحوه افزایش تابآوری کسبوکارها در برابر شوکهای اقتصادی تهیه و منتشر کرد.
مهاجرانی گفت: همانگونه که میدانیم، اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات است، اما این اصلاحات باید همراه با حفظ قدرت خرید مردم انجام شود. زمانی که از موضوع قاچاق سخن میگوییم، بخشی از آن ناشی از اختلاف قیمتها با کشورهای همسایه است، اما پیششرط هرگونه اصلاح اقتصادی، حفظ معیشت و قدرت خرید مردم است.
وی تصریح کرد: در حوزه تابآوری اجتماعی نیز دولت برنامههای متعددی را دنبال میکند؛ از جمله حمایت از اقشار کمدرآمد، توانمندسازی جوامع محلی، تقویت سرمایه اجتماعی، گسترش گفتوگوی ملی، ارتقای شفافیت و افزایش توان جامعه در مواجهه با بحرانها.
سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین دیدارهای مستمر رئیسجمهور با نخبگان، دانشگاهیان و گروههای مختلف اجتماعی نیز در همین راستاست؛ هرچند در هفتههای اخیر، به دلیل ملاحظات امنیتی، تعداد این نشستها کمتر شده است.
وی افزود: مدیریت هوشمندانه بحرانها نیز از دیگر محورهای مهم دولت است. هر کشوری ممکن است با بحرانهای طبیعی، اقتصادی یا امنیتی روبهرو شود و بخشی از این بحرانها نیز از سوی دشمنان ایجاد شود. در این میان، استانداران کشور با اختیاراتی که در اختیار دارند، نقش مهمی در مدیریت شرایط و حفظ آرامش اجتماعی ایفا میکنند.
مهاجرانی گفت: در مجموع، دولت تلاش میکند با افزایش گفتوگوی ملی، تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای شفافیت و افزایش تابآوری اقتصادی و اجتماعی، زمینه عبور کشور از شرایط دشوار کنونی را فراهم کند.
حجم پروندههای شهدا افزایش یافته
رونده بیش از ۵۲۰۰ شهید سال ۱۴۰۴ در حال تکمیل است
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت برای حمایت از خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه و همچنین شهدای جنگ تحمیلی سوم چه اقداماتی انجام داده است و همچنین درباره سهمیهها و حمایتهای ویژه خانوادههای شهدا، آیا این موارد در اولویت دولت قرار دارد و اجرای آن آغاز شده است یا باید مطابق ضوابط خاصی انجام شود، گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران بهطور معمول وظایف و مأموریتهای مشخصی در قبال خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران بر عهده دارد. اما در سال ۱۴۰۴، با توجه به حوادث و رخدادهای متعددی که به وقوع پیوست، این بنیاد با حجم متفاوت و گستردهتری از مسئولیتها مواجه شد.
وی ادامه داد: روال معمول بنیاد شهید بر این است که در همان روزهای ابتدایی، مبلغی را برای کمک به خانوادههای شهدا، بهویژه برای تأمین هزینههای اولیه و برگزاری مراسم، پرداخت میکند. در دیدارهایی که با خانواده شهدای اخیر داشتم، تقریباً همه آنها این مرحله را طی کرده بودند و پرداختهای اولیه انجام شده بود.
مهاجرانی تصریح کرد: البته تکمیل فرآیند احراز شهادت، مراحلی دارد که بهطور طبیعی زمانبر است، اما این روند با سرعت در حال انجام است.
وی افزود: تقریباً میتوان گفت پرونده بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از عزیزانی که در سال ۱۴۰۴ به شهادت رسیدهاند، شامل شهدای حوادث پس از ۲۳ خرداد، جنگ تحمیلی دوم، حوادث تلخ دیماه و جنگ تحمیلی سوم، تکمیل شده یا در مراحل پایانی قرار دارد.
سخنگوی دولت گفت: امیدواریم پرونده سایر عزیزان نیز هرچه سریعتر تکمیل شود تا خانوادههای معظم شهدا، که حقیقتاً همه ما خود را وامدار آنان میدانیم، جز داغ فراق عزیزانشان، دغدغه و نگرانی دیگری نداشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین لازم است اشاره کنم که در جریان این حوادث، حدود ۳۰ هزار نفر به مراکز درمانی کشور مراجعه کردهاند. بخشی از این افراد پس از طی مراحل قانونی، در زمره جانبازان قرار خواهند گرفت. بنابراین اگر در برخی پروندهها روند رسیدگی زمانبر شده است، علت آن افزایش چشمگیر حجم مراجعات و پروندههای در دست بررسی است.
تحریمها کشور را به استفاده از تراستیها سوق داد
جزئیات پرونده فروش نفت را قوه قضاییه اعلام میکند
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هفته گذشته قوه قضاییه درباره پرونده بدهی برخی شرکتها، بهویژه در حوزه فروش نفت و بازنگشتن منابع ارزی، اطلاعرسانی کرد و این پرسش مطرح است که چگونه چنین فسادی در این ابعاد شکل گرفته و چرا نظارت دولت و وزارت نفت مانع از وقوع آن نشده است و مسئولیت دولت در این پرونده چیست، گفت: ابتدا باید توجه داشته باشیم که تحریمها، کشور را به سمت استفاده از تراستیها سوق داد و یکی از تبعات و تالیفاسدهای تحریم، همین موضوع بود که به کشور ضربه وارد کرد.
وی ادامه داد: به همین دلیل، یکی از اهداف اصلی دستگاه دیپلماسی کشور، در کنار سایر مأموریتها، تلاش برای رفع تحریمهاست.
مهاجرانی گفت: اما با توجه به اینکه با هماهنگی سران قوا و دستور رئیس قوه قضاییه، کارگروهی ویژه در این زمینه تشکیل شده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئولیت آن را بر عهده دارد، ترجیح میدهم جزئیات این پرونده از سوی قوه قضاییه ارائه شود. بر اساس هماهنگی انجامشده، مسئولیت اطلاعرسانی درباره این پرونده بر عهده قوه قضاییه است.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند اختلافهایی که میان اعضای دولت و صداوسیما به وجود آمده، نشان میدهد نهادهای نظارتی به اندازه کافی فعال نبودهاند و همین موضوع باعث شده صداوسیما رفتارهای سیاسی داشته باشد؛ از جمله سانسور سخنرانی رئیسجمهور. همچنین رئیس دانشگاه صداوسیما اخیراً اعلام کرده است که مردم بیش از دولت به صداوسیما اعتماد دارند. آیا گزارشی از عملکرد نهادهای نظارتی در این زمینه وجود دارد، گفت: تأکید میکنم که همه ما در یک کشتی نشستهایم و همگی در چارچوب جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مشترک داریم.
وی ادامه داد: باید بدانیم که با تخریب یکدیگر، هیچکس رشد نخواهد کرد. در علم سیستمها گفته میشود که اجزای یک سیستم به یکدیگر وابستهاند؛ بنابراین، تضعیف یک بخش به تقویت بخش دیگر منجر نمیشود. همه ما باید برای حفظ انسجام ملی و صیانت از آن وحدت مقدسی که مقام معظم رهبری بر حفظ آن تأکید کردهاند، تلاش کنیم.
مهاجرانی افزود: همچنین امانتداری، پرهیز از یکسویهنگری، جلوگیری از تخریب و پرهیز از رنجاندن بخشی از مردم، باید مورد توجه همه باشد.
سخنگوی دولت گفت: شورای نظارت نیز وظایف خود را در این زمینه دنبال میکند. گزارش جلسات و اقدامات این شورا را دریافت خواهم کرد و در اختیار شما قرار میدهم.
وی درباره اینکه آیا برنامه دولت درباره تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استانهای همجوار به نتیجه نهایی رسیده است، گفت: بهطور خلاصه باید عرض کنم که تاکنون تصمیم جدیدی درباره تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد اتخاذ نشده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در طول جنگ و به دلیل قطع اینترنت و شرایط ناشی از آن، بسیاری از کسبوکارها با بحران جدی روبهرو شدند و برخی گزارشها از بیکار شدن میلیونها نفر حکایت دارد. دولت برای جبران این شرایط چه برنامهای دارد و اگر دوباره با شرایط مشابه یا جنگ مواجه شویم، چه تدابیری برای حمایت از اشتغال و کسبوکارها اندیشیده شده است، گفت: در خصوص موضوع اینترنت، پیشتر نیز توضیح دادم که براساس مصوبه دولت، هرگونه محدودسازی یا تعلیق فعالیت سکوها و کسبوکارهای اینترنتی، تنها پس از بررسی در ستاد راهبری فضای مجازی به ریاست آقای دکتر عارف و با تأیید رئیسجمهور امکانپذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: اما درباره مهارت و اشتغال باید بگویم که مهارت زمانی ارزشمند است که به اشتغال و درآمدزایی منجر شود. در این زمینه، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر فعالیت میکنند.
مهاجرانی تصریح کرد: ذیل شورای عالی آموزش فنی و حرفهای، به ریاست آقای دکتر عارف و با دبیری سازمان آموزش فنی و حرفهای، برنامههای متعددی در حال اجراست. یکی از این برنامهها، طرح «کارآفن» است که با هدف اتصال کسبوکارهای بومی به سکوهای فروش طراحی شده است.
وی افزود: برای مثال، اگر فردی در حوزه صنایعدستی، مانند سوزندوزی، محصولی تولید کند اما توانایی فروش آن را نداشته باشد، ابتدا آموزشهای لازم در حوزه فروش دریافت میکند و در صورت نیاز، به متخصصان بازاریابی و فروش متصل میشود.
سخنگوی دولت ادامه داد: این طرح به توسعه کسبوکارهای خانگی و صنایعدستی در مناطق مختلف کشور کمک میکند و خوشبختانه ایران در این حوزه ظرفیتهای بسیار ارزشمندی دارد.
وی گفت: از دیگر اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفهای، اجرای پویش «امداد ایران ماهر» در مناطق آسیبدیده است. در قالب این پویش، کارآموزان و نیروهای فنی برای انجام تعمیرات جزئی مانند بازسازی دیوارها، درها و پنجرههای ساختمانهای آسیبدیده به کار گرفته شدند.
مهاجرانی تصریح کرد: همچنین برای افرادی که به دلیل تعدیل نیرو شغل خود را از دست میدهند، دورههای آموزش مهارتی برگزار و آنان به فرصتهای شغلی جدید معرفی میشوند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در کنار مشکل بیکاری، صنایع کشور با کمبود نیروی کار ماهر نیز روبهرو هستند و بسیاری از واحدهای تولیدی به دنبال جذب نیروهای متخصص هستند.
سخنگوی دولت افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم، هیئتامنایی شدن مراکز آموزش فنی و حرفهای است. به این معنا که اگرچه مالکیت این مراکز همچنان در اختیار دولت است، اما مدیریت آنها با مشارکت شهرکهای صنعتی و اتاقهای اصناف انجام میشود.
وی در پایان گفت: بنابراین، برنامههای متعددی برای توسعه مهارتآموزی، اشتغال و حمایت از کسبوکارها در حال اجراست.