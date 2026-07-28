به گزارش ایلنا، نخستین یادواره ۳۹۸ شهید ارتش این شهرستان با محوریت امیر سرلشگر مسعود منفرد نیاکی روز سه شنبه با حضور اُمرای ارتش جمهوری اسلامی، خانواده شهدای ارتش، مسؤولان و مردم برگزار شد. یادواره ۳۹۸ شهید سرافراز ارتش دیار هزارسنگر آمل با پیام آیت الله عبدالله جوادی آملی مفسر کبیر قرآن و مرجع عالیقدر جهان اسلام همراه بود.

آیت‌الله جوادی آملی در این پیام با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان، به‌ویژه شهدای شهرستان آمل، با اشاره به شخصیت شهید امیرسرلشکر سید مسعود منفرد نیاکی، اظهار کرد: این شهید والامقام از خاندان اصیل و شریف منفرد و از سادات گرانقدر آمل بود، شخصیتی آزاداندیش، مستقل و مورد احترام مردم که پس از طی مسیر علمی، به ارتش پیوست و در مسئولیتی مهم، سرانجام به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

وی با اعلام اینکه فرهنگ ایثار و شهادت منحصر به آمل یا شمال کشور نیست، افزود: ملت ایران هرگز آغازگر تجاوز نبوده‌اند ولی هیچ مهاجمی را هم امان نمی‌دهند؛ مردم آمل نیز در حماسه ماندگار سال ۱۳۶۰ پس از آغاز حمله دشمن با رشادت از شهر دفاع کردند و با تقدیم چهل شهید، افتخاری آفریدند که تا همیشه در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود؛ افتخاری که در وصیت‌نامه الهی ـ سیاسی امام راحل(ره) نیز از آن یاد شده است.

آیت‌الله جوادی آملی با استناد به روایتی از امام صادق(ع) مبنی بر اینکه پیامبر اکرم(ص) هرگز به دشمن شبیخون نزدند، تصریح کرد: ما شاگردان مکتبی الهی هستیم که در زمان و زمین معادل ندارد، پیامبر گرامی اسلام (ص) با وجود آنکه دشمنان درصدد کشتن ایشان بودند، هرگز به آنان شبیخون نزدند، چرا که اسلام، دین مردانگی و آزادگی است پس توصیه می کند با کافر هم که می جنگید مردانه بجنگید و از اصول انسانی و الهی فاصله نگیرید.

این مفسر کبیر قرآن کریم با بیان اینکه حضور و فداکاری مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب و کشور جلوه‌ای از نصرت الهی است، گفت: خدا مؤمنان را برای یاری دین خود به میدان می‌آورد، این قیام شبانه مردم، مردان، زنان و جوانان و بزرگسالان، همین است که فرمود: اوست که مردم را مبعوث می کند، و این حضور در میدان مصداق این وعده الهی است.

آیت الله جوادی آملی با تبیین سیره امام علی(ع) در میدان‌های نبرد، متذکر شد: آن حضرت در همه جنگها، تا آنجا که ممکن بود با گفت‌وگو، مذاکره و رفت و آمد آغاز جنگ و نبرد را به تأخیر می انداختند تا جنگ از نخستین ساعات روز آغاز نشود، بلکه فرصتی برای هدایت قلوب و بهره مندی از ساعت رحمت الهی در هنگام ظهر فراهم شود، از سوی دیگر با نزدیک شدن شب از گسترش خونریزی و افزایش تلفات جلوگیری شود مگر آنکه دشمن آغازگر حمله بود و ضرورت دفاع اقتضا می‌کرد.

این عالم برجسته جهان اسلام با اشاره به پیوند عمیق ملت ایران با فرهنگ عاشورا، تأکید کرد: کشور ما و ملت ما، ملتی حسینی است و همان روحیه‌ای که در نهضت سیدالشهدا(ع) جلوه‌گر شد امروز نیز در میان مردم این سرزمین زنده و جاری است.

آیت الله جوادی آملی با تبیین سیره امام حسین(ع) در روز عاشورا فداکاری سعید بن عبدالله حنفی را نمونه‌ای ماندگار از وفاداری به ولایت و دفاع از حق دانست و گفت: راز ماندگاری نهضت عاشورا، اخلاص و جان‌فشانی یاران سیدالشهدا(ع) است و این فرهنگ امروز این همه زائران اربعین که قابل شمارش نیستند را گرد هم می آورد.

ایشان با قدردانی از شرکت کنندگان و برگزارکنندگان یادواره، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و همه پاسداران امنیت و عزت کشور، با اشاره به سابقه دوستی ۷۰ ساله خود با رهبر شهید، گفت: از مقام معظم رهبری حق‌شناسی می کنیم و شهید خودمان را دعا می کنیم، این دوست عزیزمان که از آغاز ورودمان یعنی از ۷۰ سال قبل که وارد قم شدیم گرچه یک مقدار تفاوت سنی بود، با این بزرگ و بزرگوار دوست بودیم تا الآن.

این مرجع تقلید جهان اسلام حفظ امنیت، آرامش و وحدت ملی را از مهم‌ترین نیازهای کشور برشمرد و بیان کرد: مبادا خدای نکرده راهی را برویم که رضای خدا در آن نباشد، هرگز نگذارید از لبان مطهرتان حرف های مکروهی صادر شود، اگر نظر یا طرحی هست حتما در فضایی دوستانه مطرح شود، بگذارید این مملکت ۱۰۰ درصد در آرامش و امنیت اداره شود تا بتوانیم این نظام اسلامی را به دست صاحب اصلی‌اش برسانیم.

آیت الله جوادی آملی با دعا برای علو درجات همه شهدای اسلام، امام شهدا و آقای شهید، از شهدای سراسر ایران، به‌ویژه شهدای میناب، از خداوند متعال مسئلت کردند که همه شهدا را با حضرت سیدالشهدا(ع) محشور گرداند و مادران و خانواده‌های آنان را مشمول الطاف و عنایات ویژه خود قرار دهد.