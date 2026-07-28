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گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان

گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان
کد خبر : 1819382
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وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان تلفنی گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه دوشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با بدر البوسعیدی و فیصل بن فرحان، وزرای امور خارجه سلطنت عمان و عربستان سعودی، ضمن بررسی آخرین تحولات دوجانبه و منطقه ای بر ضرورت تقویت همکاری و پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک مشترک برای برقراری ثبات در منطقه و رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز ناشی از اقدامات تجاوزکارانه امریکا تاکید کردند.

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