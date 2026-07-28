تشکیل شعب ویژه قضایی و استقرار قاضی کشیک ۲۴ ساعته در مرز باشماق
رئیس کل دادگستری استان کردستان از مجموعه اقدامات دستگاه قضایی استان برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: شعب ویژه رسیدگی به امور حقوقی و قضایی زائران در استان تشکیل شده و قاضی کشیک به صورت ۲۴ ساعته در پایانه مرزی باشماق مریوان مستقر خواهد بود تا در کوتاهترین زمان ممکن به مشکلات و درخواستهای قضایی زائران رسیدگی شود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به آمادگی مجموعه قضایی استان برای خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین، اظهار کرد: استان کردستان در پنجمین سال متوالی افتخار میزبانی از زائران اربعین حسینی را بر عهده دارد و ضروری است ضمن ارتقای خدماترسانی و بهبود زیرساختها توسط دستگاههای مرتبط، از این ظرفیت عظیم معنوی به بهترین شکل ممکن استفاده شود.
وی افزود: در همین راستا شعب ویژه رسیدگی به امور حقوقی و قضایی مربوط به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در استان تشکیل شده است و این شعب در ساعات اداری و غیراداری (کشیک) به مسائل و موضوعات حقوقی و قضایی مربوط به زائران رسیدگی خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت زائران تصریح کرد: به ضابطین خاص و عام دستورات لازم مبنی بر اشراف بر تردد اعضا و مرتبطین گروهکهای ضدانقلاب در قالب زوار اربعین و همچنین جلوگیری از قاچاق سلاح و مهمات در این ایام صادر شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی ادامه داد: همچنین پارکینگ خودرویی در شهرستان مریوان برای استفاده همکاران قضایی و اداری قوه قضاییه سراسر کشور تدارک دیده شده است.
استقرار شعبه ویژه قضایی در پایانه مرزی باشماق برای رسیدگی فوری به مشکلات زائران
رئیس کل دادگستری استان کردستان در تشریح مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان برای تسهیل تردد زائران در مرز باشماق اظهار کرد: استقرار شعبه ویژه قضایی در پایانه مرزی باشماق برای رسیدگی فوری به مشکلات حقوقی زائران، حضور قاضی کشیک در نقطه صفر مرزی برای ارائه خدمات قضایی، برگزاری جلسه هماهنگی قضایی با حضور ریاست دادگستری استان و اعضا و مدیران دستگاههای اجرایی در پایانه مرزی باشماق از جمله اقدامات انجام شده است.
وی افزود: بازدید میدانی مقامات قضایی از مواکب، پروژههای عمرانی و مسیرهای مواصلاتی محل تردد زائران، بازدیدهای مستمر با هدف نظارت بر رعایت حقوق شهروندی و تکریم زائران، دستور به نیروهای انتظامی برای برقراری گشتهای ویژه و ایست و بازرسیها به منظور حفاظت از خودروها و اموال شخصی زائران، آموزش ضابطین در خصوص نحوه برخورد با زائران و هماهنگی لازم با مقامات قضایی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری کردستان اضافه کرد: هماهنگی لازم با مرزبانی کشور عراق از طریق قرارگاه فتح رمضان نیز به منظور تسهیل عبور و مرور زائران و افزایش همکاریهای بین دو کشور انجام شده است.
هماهنگی دستگاه قضایی با مجموعههای اجرایی و امنیتی برای مدیریت امور اربعین
وی درباره تدابیر و هماهنگیهای انجام شده میان دادگستری استان، دادستانی، مرزبانی، فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی برای مدیریت مسائل حقوقی و قضایی ایام اربعین گفت: جلسات منظم ستاد اربعین و هماهنگیهای قضایی بین دادگستری، دادستانی، فرمانداری و سایر ادارات برگزار شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی ادامه داد: مکاتبات قضایی لازم مبنی بر نظارت بر موازین بهداشتی توسط دانشگاههای علوم پزشکی، ارائه خدمات امدادی و درمانی توسط هلال احمر و دستگاههای امدادی، وجود کارمندان کشیک ثبت اسناد و پزشکی قانونی برای مواردی که نیاز به ارائه خدمات به زائران باشد، انجام شده است.
وی افزود: همچنین هماهنگی با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برای پیشگیری از جرایم احتمالی امنیتی و حفظ نظم و امنیت زائران انجام شده است.
استقرار قاضی کشیک ۲۴ ساعته در مرز باشماق
رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به پیشبینی کشیکهای قضایی در ایام اربعین اظهار کرد: در پایانه مرزی باشماق، محلی در دسترس تمام مراجعان برای حضور قاضی کشیک به صورت ۲۴ ساعته در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با نصب بنر و ارائه راهنماییهای لازم، دسترسی به مقام قضایی برای زائران به سهولت امکانپذیر خواهد بود.
اجرای برنامههای پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم و حفظ امنیت زائران
رئیس کل دادگستری استان کردستان در ادامه تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان برای ایام اربعین حسینی، به برنامههای پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم، رسیدگی فوری به تخلفات احتمالی و حفظ امنیت و حقوق زائران اشاره کرد و گفت: در این زمینه جلسات متعدد کمیته کنترل مجرمان حرفهای و خطرناک برای شناسایی افرادی که احتمال بروز مشکلاتی در ایام تردد زائران اباعبدالله الحسین (ع) دارند، پیشبینی و برگزار شده است.
وی افزود: دستورات لازم به مراجع انتظامی، امنیتی و نظامی برای حفظ امنیت زائران صادر شده است.
رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: پیش از آغاز پیادهروی اربعین حسینی، طرح مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته در شهرستان اجرا شده و نسبت به پاکسازی تمام روستاهای اطراف مرز و مسیرهای مواصلاتی منتهی به مرز که احتمال وجود قاچاق یا جرایم سازمانیافته در آنها وجود داشت، اقدامات لازم انجام شده است.
وی تصریح کرد: فهرست افرادی که دارای ترددهای مشکوک و کثیرالتردد هستند و همچنین فهرست افراد اراذل و اوباش به پلیس اطلاعات ارسال شده و تکلیف شده است از حضور و تردد آنها در مسیر تردد و پیادهروی زائران جلوگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی اظهار کرد: آموزش ضابطین در خصوص نحوه برخورد با جرایم احتمالی در ایام اربعین انجام شده است.
وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان نیز در مرز باشماق مستقر شده و آموزشهای لازم مبنی بر هماهنگی تمام ضابطین مستقر در مرز باشماق با مقام قضایی کشیک و دادستانی انجام شده است.
رئیس کل دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: شماره تلفن مقام قضایی کشیک و دادستان نیز برای هماهنگیهای قضایی لازم در اختیار تمام ضابطین مستقر در مرز باشماق قرار گرفته است.
رسیدگی سریع به مشکلات حقوقی زائران با استقرار شعبه ویژه قضایی
وی درباره سازوکارهای پیشبینیشده برای رسیدگی سریع و حمایت از زائران در صورت بروز مشکلات قضایی و حقوقی اظهار کرد: استقرار شعبه ویژه قضایی در پایانه مرزی باشماق، حضور قاضی مجرب، رسیدگی فوری به تخلفات احتمالی و همچنین برخورد قاطع با تخلفات ادارات مسئول از جمله اقدامات پیشبینیشده در این زمینه است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: صدور هشدارهای حقوقی و پیشگیرانه نیز در دستور کار قرار گرفته و با نصب بنرهای آموزشی و ارسال پیامکهای هشدار از سوی معاونت پیشگیری، نسبت به ممنوعیت همراه داشتن اقلام ممنوعه، از جمله برخی داروهایی که در کشور عراق به عنوان داروی مخدر اعلام شدهاند، اطلاعرسانی شده است.
بازدیدها و دستورات ویژه رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان برای آمادگی اربعین
رئیس کل دادگستری استان کردستان درباره بازدیدها، جلسات و دستورات ویژه انجامشده برای آمادگی دستگاه قضا در ایام اربعین گفت: استقرار قاضی ویژه در پایانه مرزی باشماق، تعیین کشیک ویژه قضایی برای تسهیل در امور مرتبط با زائران، پیشبینی پارکینگ خودرویی برای استفاده همکاران قوه قضاییه از سراسر کشور و دستور به ضابطین مبنی بر اشراف بر تردد اعضا و مرتبطین گروهکها در قالب زوار اربعین و همچنین جلوگیری از قاچاق سلاح و مهمات در ایام اربعین از جمله این اقدامات است.
توصیههای حقوقی و قضایی دستگاه قضا به زائران اربعین
رئیس کل دادگستری استان کردستان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات حقوقی و قضایی از سوی زائران برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در مرز، توصیههایی را مطرح کرد.
وی اظهار کرد: زائران باید دارای گذرنامه معتبر با حداقل شش ماه اعتبار باشند و حتماً در سامانه سماح ثبتنام کنند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی افزود: زائران باید از به همراه داشتن مواد مخدر به هر مقدار و از هر نوع و همچنین داروهای کدئیندار و داروهای خاصی که در کشور عراق به عنوان داروی مخدر اعلام شده است، خودداری کنند.
وی ادامه داد: زائران قبل از ورود به مرز حتماً باید از وضعیت ممنوعالخروج بودن یا نبودن خود اطلاع داشته باشند.
رئیس کل دادگستری کردستان تصریح کرد: هنگام خروج از کشور و ورود به داخل کشور، الزاماً باید پاسپورت زائران ممهور به مهر ورود و خروج شود.
وی همچنین تأکید کرد: زائران از حمل هرگونه بسته، کیف یا وسیله دیگران که به امانت به آنها سپرده میشود و اطلاعی از محتویات داخل آن ندارند، خودداری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی ادامه داد: زائران باید از هرگونه بحث سیاسی، مذهبی یا درگیری با شهروندان عراقی و مأموران عراقی پرهیز کنند.
وی افزود: از مراکز نظامی، دولتی، پلیسی و ایستهای بازرسی نباید فیلم و عکس گرفته شود و زائران در هنگام شلوغی و جابهجایی جمعیت باید مراقب وسایل شخصی خود باشند.
رئیس کل دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل در مرز، زائران باید بدون ایجاد اخلال در نظم عمومی و با حفظ آرامش، موضوع را از طریق مسئولان ذیربط یا مقام قضایی مستقر در مرز پیگیری کنند.
ارائه خدمات قضایی به زبان فارسی و کردی در نقطه صفر مرزی
رئیس کل دادگستری استان کردستان یکی از اقدامات و ابتکارات ویژه استان برای خدمترسانی بهتر به زائران را حضور مستمر قاضی کشیک در نقطه صفر مرزی و ارائه خدمات به زبان فارسی و کردی عنوان کرد.
وی افزود: اجرای گشتهای نظارتی متشکل از مقام قضایی، مأموران مرزبانی، مأموران گذرنامه و گارد گمرک برای نظارت بر نحوه خدماترسانی به زائران نیز انجام شده است.
پیشنهاد ایجاد موکب تخصصی حقوقی و سامانه پاسخگویی فوری برای زائران
رئیس کل دادگستری کردستان برای ارائه خدمات بهتر به زائران پیشنهادهایی را مطرح کرد و گفت: ایجاد غرفه مجهز با اتصال برخط و نصب کیوسک هوشمند در پایانه مرزی باشماق برای اطلاع زائران از پروندههای قضایی یکی از این پیشنهادهاست.
وی افزود: راهاندازی موکب تخصصی با حضور کارشناسان حقوقی شامل وکلا، قضات و مشاوران انتظامی برای آموزشهای پیشگیرانه و تشریح برخی قوانین کیفری کشور عراق در خصوص جرایم احتمالی از جمله درگیری و مواد مخدر نیز میتواند در ارتقای آگاهی زائران مؤثر باشد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی ادامه داد: راهاندازی سامانه پیامکی پاسخگویی فوری برای دریافت و ثبت شکایتها و مشکلات حقوقی زائران و ایجاد خط ارتباطی مستقیم میان مقامات قضایی مرز باشماق و مقامات قضایی کشور عراق برای تسهیل در رفع سریعتر مشکلات زائران در آن سوی مرز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است.
برگزاری چهار جلسه ستاد اربعین و پنج نوبت بازدید قضایی از آمادگیهای مرز باشماق
رئیس کل دادگستری استان کردستان در تشریح اقدامات انجامشده و آمار فعالیتهای صورتگرفته در راستای آمادگی دستگاه قضایی برای ایام اربعین حسینی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون چهار جلسه ستاد اربعین شهرستان و استان تشکیل شده است.
وی افزود: پنج نوبت بازدید توسط مقامات قضایی از روند آمادهسازیها، نحوه خدماترسانی و وضعیت موجود در مرز باشماق انجام شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی ادامه داد: از تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ مقام قضایی کشیک در مرز مستقر خواهد بود تا در طول این مدت، خدمات قضایی لازم را به زائران ارائه کند.
وی تصریح کرد: سه نوبت جلسه کنترل مجرمان حرفهای و خطرناک و مبارزه با قاچاق در راستای تأمین امنیت در ایام اربعین تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: به صورت میدانی نسبت به آموزش قضات مستقر در کشیک و همچنین آموزش ضابطان عام و خاص در خصوص وظایف، نحوه برخورد و اقدامات لازم در ایام اربعین اقدام شده است.