رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از محل بمباران مدرسه شجره طیبه بازدید کرد
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور گفت: مدرسه ویران شده شجره طیبه میناب باید دست نخورده به عنوان موزه حقوق بشر آمریکایی باقی بماند.
به گزراش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، با حضور در محل مدرسه «شجره طیبه» میناب، از آثار باقیمانده از بمباران تروریستی آمریکا بازدید کرد و بر پیگیری حقوقی و قضایی بیوقفه برای عاملان این جنایت و رسیدگی به حقوق ۱۶۸ شهید این حادثه تأکید کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور با بیان اینکه مدرسه شجره طیبه میناب بعنوان مشهد شهادت کودکان معصوم بزرگترین جنایت آمریکایی صهیونی محسوب میشود، تأکید کرد: مبادا این ساختمان بازسازی شود، این مکان باید دستنخورده به عنوان موزه حقوق بشر آمریکایی باقی بماند تا آیندگان همواره این جنایت بزرگ را نظاره گر باشند.
وی افزود: حادثه بمباران مدرسه میناب که ماهها پیش با حمله تروریستی آمریکا رخ داد و منجر به شهادت ۱۶۸ دانشآموز و فرد بیگناه شد، همچنان به عنوان یکی از تلخترین جنایات علیه حقوق بشری در حافظه ملی کشور استوار است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در جریان این بازدید، ضمن بازبینی محل اصابتها و بررسی مستندات موجود، بر این نکته تأکید کرد: زمان، فرآیند رسیدگی به حقوق شهدا و عدالت برای آنان را متوقف نمیکند.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان، ضمن تجدید تسلیت به خانوادههای بزرگوار شهدا، تصریح کرد: دستگاه قضایی پیگیری کامل پرونده این جنایت جنگی را در دستور کار خود دارد.
این مقام قضایی در ادامه تأکید کرد: شهادت ۱۶۸ تن از معصومین در این مدرسه، تنها یک آمار نیست، بلکه حقی است که باید در تمامی عرصهها، از جمله مراجع بینالمللی، برای آن مطالبه شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور همچنین گفت: دستگاه قضایی در حال تکمیل پروندههای مربوط به این حمله است تا تمامی ابعاد حقوقی و مسئولیتهای بینالمللی متجاوزان مشخص گردد.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما از این پیگیریها، نه تنها محکومیت جهانی این اقدام، بلکه تضمین برخورد قانونی با تمامی کسانی است که در این جنایت دست داشتهاند.
در پایان این بازدید، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار خانوادههای شهدا بوده و از حق قانونی آنها برای دستیابی به عدالت در برابر جنایتکارانی، چون رژیم کودک کش اسرائیل و آمریکا دفاع خواهد کرد.