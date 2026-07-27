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سخنگوی شورای نگهبان:

همه پس از شهادت رهبر شهید حس می‌کنیم مسئولیت سنگین‌تری بر دوش داریم

همه پس از شهادت رهبر شهید حس می‌کنیم مسئولیت سنگین‌تری بر دوش داریم
کد خبر : 1819319
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سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: همه ما احساس می‌کنیم پس از شهادت آقای شهید، مسئولیت سنگین‌تری بر دوش داریم و باید با تلاش بیشتر زمینه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و دستیابی ملت ایران به جایگاه شایسته خود را فراهم کنیم.

به گزارش ایلنا هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در حاشیه مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» ویژه اهالی رسانه، درباره تغییرات جامعه ایران پس از گذشت بیش از ۱۴۰ روز از این واقعه گفت: اکنون وارد پنجمین ماه پس از شهادت آقای شهید شده‌ایم و یکی از پرسش‌های مهم این است که جامعه ایران در این مدت چه تغییراتی کرده و نسبت مردم با حاکمیت چه تفاوتی یافته است.

وی در ادامه اظهار کرد: واقعیت این است که امام شهید ما انسانی بود که تمام عمر خود را بر پایه اعتقادات و آرمان‌هایش زندگی کرد، با همان آرمان‌ها به شهادت رسید و با شهادت خود نیز پیام و آرمان‌هایش را برای تاریخ و نسل‌های آینده ماندگار کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر شناخت عمیق رهبران انقلاب از مردم تصریح کرد: تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که چه امام راحل و چه امام شهید، همواره به مردم اعتقاد و اعتماد داشتند؛ آنان علاوه بر خداباوری، به نقش مردم در پیشبرد آرمان‌های انقلاب نیز باور داشتند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه امروز جهان شاهد این خیزش و رستاخیز مردمی است گفت: با وجود گذشت بیش از ۱۴۰ روز از شهادت امام شهید، امت او همچنان در میدان حضور دارند و از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و عزت کشور دفاع می‌کنند.

طحان نظیف با تاکید بر اینکه مسیر پیش‌روی انقلاب روشن است افزود: امیدواریم مردم و در کنار آنان مسئولان، این آرمان‌ها را تا تحقق کامل دنبال کنند و کشور را به قله‌های افتخار، عزت و اقتدار برسانند. همه ما احساس می‌کنیم پس از شهادت آقای شهید، مسئولیت سنگین‌تری بر دوش داریم و باید با تلاش و مجاهدت بیشتر، زمینه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و دستیابی ملت ایران به جایگاه شایسته خود را فراهم کنیم.

 

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