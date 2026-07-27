وی در ادامه اظهار کرد: واقعیت این است که امام شهید ما انسانی بود که تمام عمر خود را بر پایه اعتقادات و آرمان‌هایش زندگی کرد، با همان آرمان‌ها به شهادت رسید و با شهادت خود نیز پیام و آرمان‌هایش را برای تاریخ و نسل‌های آینده ماندگار کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر شناخت عمیق رهبران انقلاب از مردم تصریح کرد: تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که چه امام راحل و چه امام شهید، همواره به مردم اعتقاد و اعتماد داشتند؛ آنان علاوه بر خداباوری، به نقش مردم در پیشبرد آرمان‌های انقلاب نیز باور داشتند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه امروز جهان شاهد این خیزش و رستاخیز مردمی است گفت: با وجود گذشت بیش از ۱۴۰ روز از شهادت امام شهید، امت او همچنان در میدان حضور دارند و از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و عزت کشور دفاع می‌کنند.

طحان نظیف با تاکید بر اینکه مسیر پیش‌روی انقلاب روشن است افزود: امیدواریم مردم و در کنار آنان مسئولان، این آرمان‌ها را تا تحقق کامل دنبال کنند و کشور را به قله‌های افتخار، عزت و اقتدار برسانند. همه ما احساس می‌کنیم پس از شهادت آقای شهید، مسئولیت سنگین‌تری بر دوش داریم و باید با تلاش و مجاهدت بیشتر، زمینه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و دستیابی ملت ایران به جایگاه شایسته خود را فراهم کنیم.