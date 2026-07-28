حسن هانی‌زاده، دیپلمات پیشین، در گفت‌وگو با ایلنا درباره توقف حملات آمریکا به ایران و گمانه‌زنی‌ها درباره اهداف احتمالی بعدی، تحلیل خود را از شرایط کنونی و چشم‌انداز تحولات ارائه کرد و گفت: تجربه نشان داده است که هرگاه آمریکا با مشکلات لجستیکی و میدانی مواجه می‌شود، سیگنال‌های مثبتی برای آتش‌بس ارسال می‌کند. اکنون نیز با توجه به اینکه وضعیت میدانی به نفع نیروهای آمریکایی در منطقه نیست و آمریکا با وجود به‌کارگیری همه ظرفیت‌های نظامی خود برای دستیابی به یک پیروزی، با ناکامی مواجه شده است، همچنین با در نظر گرفتن اینکه بسیاری از کشورهای عربی منطقه، به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، از حملات متقابل ایران آسیب دیده‌اند، این کشورها به آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها فشار وارد می‌کنند. کویت، عربستان، امارات، بحرین و حتی قطر از جمله کشورهایی هستند که در جریان جنگ ایران و آمریکا آسیب‌های جدی متحمل شدند.

اکنون وضعیت «نه جنگ و نه صلح» در منطقه حاکم است

احتمال ازسرگیری حملات آمریکا پس از دیدار ترامپ و نتانیاهو

این دیپلمات پیشین گفت: اکنون وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بر منطقه حاکم است و آمریکایی‌ها در حال بازسازی توان نظامی، انتقال بمب‌ها و موشک‌های خود و اتخاذ آرایش جدید نظامی هستند. این روند به یک دوره آرامش نیاز دارد تا بتوانند در این فرصت، آرایش نظامی جدیدی در برابر ایران اتخاذ کنند.

هانی‌زاده خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد پس از دیداری که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واشنگتن خواهد داشت، فضا تغییر خواهد کرد و آمریکایی‌ها به شیوه‌های جدیدتری متوسل شده و بار دیگر حملات نظامی خود را از سر خواهند گرفت.

وی گفت: آنچه پیش‌تر از سوی آمریکا مطرح شده بود، این بود که به یک آتش‌بس ده‌روزه تن خواهد داد. به نظر می‌رسد شرایط فعلی هم در همین چارچوب قرار دارد. اما نیروهای مسلح و مردم ما باید در حالت آماده‌باش دائم باشند، زیرا هر لحظه ممکن است آمریکا آتش‌بس را نقض کند.

قیمت نفت به ۱۵۰ دلار خواهد رسید؟

این دیپلمات پیشین گفت: اوضاع منطقه کاملاً بحرانی است. حملات مکرر انصارالله به تأسیسات راهبردی عربستان، به‌ویژه پالایشگاه و پایانه نفتی عربستان در ینبع که مورد حمله قرار گرفته است، این فضا را دگرگون کرده، زیرا اکنون حجم صادرات عربستان به خارج به حداقل رسیده است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، قیمت هر بشکه نفت به ۱۵۰ دلار خواهد رسید و این موضوع برای بازارهای نفتی جهان، به‌ویژه آمریکا و اروپا، قابل تحمل نیست. به همین دلیل، ترامپ و شخص ژنرال کوپر، فرمانده نیروهای سنتکام به دنبال آن هستند که آرایش جنگی دیگری اتخاذ کنند و با استفاده از این آتش‌بس، این آرایش را سازمان‌دهی کنند.

هانی‌زاده درباره تحرکات نظامی اخیر کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله فراخوان جذب نیروی نظامی در کویت و برگزاری رزمایش مشترک شورای همکاری خلیج فارس، به بررسی احتمال ورود مستقیم این کشورها به درگیری احتمالی آینده با ایران پرداخت و گفت: کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اگر بخواهند به‌صورت مستقیم وارد جنگ شوند، این موضوع به ضرر خودشان خواهد بود؛ زیرا این کشورها به شدت آسیب‌پذیر هستند. در طول ماه‌های گذشته و همچنین در جنگ رمضان، این کشورها به‌طور غیرمستقیم درگیر تقابل با ایران بودند و تمام پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار دادند. ایران هم به این اقدامات پاسخ داد. این کشورها آسیب‌پذیر هستند و فاقد ظرفیت نظامی لازم برای تقابل مستقیم با ایران‌اند، زیرا ایران توان وارد کردن خسارت جدی به آنها را دارد.

در جنگ آینده احتمالاً اوکراین و رژیم صهیونیستی ورود بیشتری پیدا خواهند کرد

وی با اشاره به سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا و دیدار برنامه‌ریزی‌شده او با دونالد ترامپ و رئیس‌جمهور اوکراین، در پاسخ به این پرسش که آیا اوکراین و رژیم صهیونیستی در حملات احتمالی آینده علیه ایران مشارکت خواهند داشت یا خیر، گفت: در جنگ آینده احتمالاً اوکراین و رژیم صهیونیستی ورود بیشتری پیدا خواهند کرد و اتفاقی که اخیراً در دریای خزر، در حمله به کشتی ایران از سوی اوکراین، رخ داد، مقدمه‌ای برای ورود اوکراین به جنگ علیه ایران است؛ زیرا اوکراین اکنون قادر به تغییر موازنه قدرت در جنگ با روسیه نیست و سعی می‌کند به نوعی ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران، با مشارکت آمریکا، رژیم صهیونیستی، برخی کشورهای عرب منطقه و حتی پاکستان، ایجاد کند و آنها را وارد درگیری با ایران کنند. البته ایران هم این توانایی را دارد که در چند جبهه مقابله کند.

این دیپلمات پیشین گفت: طبیعتا اوکراین هم از سوی ناتو و هم از سوی آمریکا حمایت می‌شود و این به مفهوم یک جنگ نیابتی از سوی ناتو و کشورهای اروپایی خواهد بود و جنگ گسترش پیدا خواهد کرد که طبیعتا گسترش جنگ به نفع منطقه نخواهد بود.

وی درباره اینکه اگر درگیری احتمالی میان ایران و اوکراین در شمال کشور ایجاد شود، آیا ممکن است ناتو همدرگیر جنگ با ایران شود، گفت: به هر حال، این مسئله بستگی به اعضای ناتو دارد که اتفاق‌نظر مشترکی در این خصوص ندارند. به نظر نمی‌رسد ناتو به طور مستقیم وارد این درگیری شود. اگر به صورت مستقیم ورود پیدا کند، طبیعتاً روسیه هم وارد خواهد شد و این می‌تواند یک جنگ فرامنطقه‌ای را رقم بزند. بنابراین، احتمالاً ناتو به صورت غیرمستقیم از طریق کمک‌های نظامی و لجستیکی به اوکراین کمک خواهد کرد و البته درگیر شدن بین ایران و اوکراین به نفع ایران هم نخواهد.

درِ مذاکره بسته نیست؛ به شرط پایان سیاست‌های تهاجمی آمریکا

آمریکا به دنبال تقسیم تنگه هرمز به دو گذرگاه است

هانی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اینکه آیا امکان ازسرگیری مذاکرات وجود دارد، گفت: این موضوع بستگی به طرف آمریکایی دارد. اگر واقعاً به جنگ پایان دهد، ایران هم مانعی نمی‌بیند که با یک‌سری شرایط و در چارچوب توافقنامه ایران و آمریکا، مذاکرات را ادامه دهد. به هر حال، درهای مذاکره بسته نیست، اما مشروط بر اینکه آمریکا از سیاست‌های خود نسبت به ایران و سیاست‌های تهاجمی‌اش دست بردارد و شرایط را برای مذاکره و تفاهم فراهم کند. در غیر این صورت، تنها راه‌حل، تقابل نظامی میان ایران و آمریکا خواهد بود.

وی درباره مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز گفت: مذاکراتی که ایران و هیئت عمانی طی روزهای گذشته داشتند، به نتایج فنی رسیده است. پادشاهی عمان نمی‌خواهد در مسئله تنگه هرمز دخالت مستقیم نظامی داشته باشد و لذا این اختیار را به ایران داده است که یک نظام حقوقی جدید و یک رژیم قانونی جدید بر تنگه هرمز اعمال کند. پادشاهی عمان دخالت زیادی نخواهد داشت، زیرا نمی‌خواهد در مناقشات منطقه‌ای بر سر تنگه هرمز درگیر شود.

این دیپلمات پیشین گفت: به همین دلیل، آمریکایی‌ها تلاششان بر این است که تنگه هرمز را به نوعی به دو گذرگاه تقسیم کنند؛ یکی گذرگاه مربوط به ایران و دیگری گذرگاه عمان اما عمانی‌ها تمایل چندانی به ورود به این موضوع ندارند؛ آمریکایی‌ها نسبت به تنگه هرمز حساس هستند، زیرا اکنون شرایط به گونه‌ای است که امکان صادرات آرام و مستمر نفت از منطقه وجود ندارد. عربستان درگیر یمن است، صادرات نفت این کشور به شدت کاهش پیدا کرده و ایران هم تنگه هرمز را بر روی کشتی‌های خارجی بسته است. طبیعتاً این شرایط در بلندمدت اثر مهمی بر بازارهای نفتی خواهد داشت و قیمت نفت را به بالاترین سطح خود خواهد رساند و این برای آمریکا قابل تحمل نیست.

آمریکا تلاش می‌کند در آینده چین را از نفت غرب آسیا محروم کند

هانی زاده ادامه داد: لذا آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند به نوعی حتی با استفاده از نیروی نظامی، کشتی‌های خود را از تنگه هرمز عبور دهند. البته این وضعیت به گونه‌ای است که نشانه‌ای از جنگ غیرمستقیم آمریکا با چین نیز محسوب می‌شود. آمریکا تلاش می‌کند در آینده چین را از نفت غرب آسیا محروم کند و اقتصاد این کشور را با یک چالش جدی مواجه سازد. تمام تلاش آمریکا این است که صادرات نفت تنها به سمت اروپا و آمریکا باشد و چین نتواند از نفت کشورهای غرب آسیا استفاده کند.

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