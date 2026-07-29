جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر باقی ماندن ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده در اختیار تراستی‌ها و دلایل شکل‌گیری این وضعیت، گفت: فروش نفت از سوی شرکت‌هایی انجام می‌شد که توسط وزارت نفت انتخاب می‌شدند؛ زیرا هر کسی امکان فروش نفت نداشت و هر اقدامی با اطلاع وزارت نفت بود و طبیعی بود اطلاعات مربوط به خریداران نفت کاملاً محرمانه باقی می‌ماند و به کسی منتقل نمی‌شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که قرار بود کار تراستی را انجام دهند، معمولاً در همان مقطع آغاز فعالیت توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب می‌شدند. بانک مرکزی هیچ اطلاعی از وضعیت تراستی‌ها نداشت و صرفاً شماره‌حساب‌های بانک مرکزی از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اختیار تراستی‌ها قرار می‌گرفت تا خریداران نفت، پول را به این حساب‌ها واریز کنند. این افراد هم باید پول‌ها را به حساب بانک مرکزی واریز می‌کردند.

وی تاکید کرد: به دلیل وجود شرایط تحریمی نباید اطلاعات مربوط به تراستی‌ها در اختیار دستگاه‌های دیگر قرار می‌گرفت و اگر در اینجا اتفاقی افتاده باشد، به هر حال دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم باید پاسخگو باشد که چرا به مجموعه‌هایی که مورد اعتماد نبودند اجازه داده خریداران نفت، پول را به حساب این افراد واریز کنند، اما آن‌ها پول‌ها را به حساب بانک مرکزی واریز نکرده‌اند.

قادری گفت: بحث‌های زیادی پیرامون تراستی‌ها وجود دارد و در حال حاضر توپ در زمین مجموعه‌هایی است که این‌ها را تائید کرده‌اند. درباره این پرونده هم در حال حاضر اطلاعات بیشتری در اختیار نداریم و هر زمان هم که سوال می‌کردیم می‌گفتند اطلاعات مربوط به تراستی‌ها به دلیل تحریم‌ها محرمانه است و امکان ارائه جزئیات وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه مبنای اعتماد به این افراد چه بوده است، عنوان کرد: من نمی‌دانم، آن‌هایی که این تراستی‌ها را معرفی کرده‌اند باید پاسخگو باشند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این‌که چقدر ضرورت دارد که علاوه بر خود تراستی‌ها که پول را بازنگردانده‌اند، مسئولانی که به آن‌ها اعتماد کرده‌اند هم پاسخگو باشند، بیان کرد: قطعا کسانی که به این‌ها اعتماد کردند باید پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به این‌که تکلیف این پول‌ها و سرمایه کشور چه می‌شود، گفت: باید از ابزارها و اهرم‌های بین‌المللی استفاده کرد و این افراد را به کشور بازگرداند تا در برابر قانون پاسخگو باشند و اموال و سرمایه‌های متعلق به کشور هم از مسیرهای حقوقی و قضایی به بیت‌المال بازگردانده شود.

قادری درباره این که اکنون جامعه نسبت به این موضوع بسیار حساس شده است. چقدر ضرورت دارد که دستگاه‌های نظارتی مانند ماجرای برخورد با ابربدهکاران بانکی این افراد را معرفی کنند، اظهار داشت: باید هم این افراد معرفی شوند و هم نسبت به موضوع پیگیری‌های لازم انجام شود.

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