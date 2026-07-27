به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور، در دیدار با فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش در بندرعباس، از عملکرد مقتدرانه و تاریخ‌ساز نیروهای دریایی در پاسداری از حریم آبی کشور سخن گفت.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ابتدای این نشست، با بازخوانی خاطرات تلخ و شیرین دوران دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای مظلوم ناوهای «دنا» و «جماران» را گرامی داشت و با اشاره به رشادت‌های بی‌همتای نیروهای دریایی، به‌ویژه در منطقه یکم امامت، تصریح کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، ایستادگی شما مایه افتخار بود، امروز نیز در نبردهای نوین با هوش ایرانی خود، بار دیگر خوش درخشیدید و اقتدار ملی را در پهنه دریاها در کنار سپاه پاسداران تثبیت کردید.

وی با تحلیل ابعاد امنیتی نبردهای اخیر، بر شکست استراتژیک دشمن تأکید کرد و افزود: اقدامات مقتدرانه و هوشمندانه نیروهای دریایی ارتش در میدان نبرد، گواهی بر این حقیقت است که دشمن هرگز به آنچه اراده کرده بود نرسید و با برخورد با دیوار استواری از اقتدار و آمادگی رزمی نیروهای دریایی، با شکست و ناکامی مواجه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در ادامه، با اشاره به روحیه وصف‌ناپذیر و انگیزه بالای کارکنان نیروی دریایی، از پیوند میان نسل‌های مختلف نیروهای مسلح سخن گفت و با اشاره به اعلام آمادگی گسترده بسیاری از بازنشستگان ارتش برای حضور در صفوف دفاع از میهن و قرار گرفتن در کنار کارکنان فعلی نیروی دریایی، افزود: این همبستگی و اشتیاق برای دفاع از مرزهای آبی، نشان‌دهنده آن است که روحیه حماسی ارتش، از دوران دفاع مقدس تا امروز، تداوم یافته است. این انگیزه بالا، همان نیرویی است که بینی دشمن را در برابر اقتدار ما به خاک می‌مالد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور همچنین بر لزوم توجه ویژه به حقوق مادی و معنوی خانواده‌های جانبازان و شهدای حوادث دریایی تأکید و تصریح کرد: حمایت از خانواده‌های جانبازان و ایثارگرانی که در مسیر دفاع از حریم آبی کشور جان فدا کرده‌اند، نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه یک ضرورت برای حفظ روحیه رزمندگان و پاسداشت خون‌های پاک آن‌هاست.

در پایان این دیدار، فرمانده منطقه یکم امامت با ارائه گزارشی جامع، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان را در جریان آخرین تحولات امنیتی در منطقه، گزارش عملیات‌های صورت گرفته و همچنین سطح بالای آمادگی رزمی و استعدادهای نوین نیروی دریایی ارتش در مواجهه با تهدیدات قرار داد.

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