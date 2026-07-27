معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
ثبت ادعا برای املاک روستایی و اراضی کشاورزی امکانپذیر است
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه سامانه ثبت ادعا محدود به املاک شهری نیست، گفت: مالکان اراضی کشاورزی و املاک روستایی نیز میتوانند ادعای خود را ثبت کنند و ادامه فرآیند متناسب با نوع ملک از طریق مراجع قانونی از جمله بنیاد مسکن انجام خواهد شد.
محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر اینکه امکان ثبت ادعا برای املاک روستایی و اراضی کشاورزی نیز در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم است، گفت: در حال حاضر الزام قانونی ثبت ادعا بیشتر متوجه اشخاصی است که نسبت به املاکی با اسناد صادره پس از سال ۱۳۹۶ ادعا دارند اما این موضوع مانع از ثبت ادعا برای سایر املاک از جمله اراضی کشاورزی و املاک روستایی نخواهد بود.
وی در تشریح دامنه اجرای سامانه ثبت ادعا اظهار کرد: در شرایط فعلی تکلیف قانونی متوجه افرادی است که نسبت به املاکی با اسناد رسمی صادره پس از سال ۱۳۹۶ ادعایی دارند و باید در مهلت مقرر نسبت به ثبت ادعای خود اقدام کنند. با این حال چنانچه شخصی مالک یک زمین کشاورزی، باغ یا واحد مسکونی در روستا باشد و قصد ثبت ادعای خود را داشته باشد هیچ محدودیتی برای وی وجود ندارد و میتواند از طریق سامانه ثبت ادعا فرآیند قانونی را آغاز کند.
طاهریان افزود: در این موارد مرجع اقدام متناسب با نوع ملک تعیین میشود به عنوان نمونه در بسیاری از املاک واقع در روستاها ادامه فرآیند از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام خواهد شد و متقاضی بر اساس قوانین مربوط مسیر دریافت سند مالکیت را پیگیری میکند.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برنامههای تحول دیجیتال در سازمان ثبت گفت: توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی از مهمترین برنامههای سازمان ثبت است و تلاش میکنیم میزان مراجعه حضوری مردم به ادارات ثبت را به حداقل ممکن برسانیم.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای در دست اجرا ایجاد زیرساختهای هوشمند برای برقراری ارتباط مستقیم میان سازمان ثبت و دستگاه قضایی است به گونهای که بسیاری از فرآیندهایی که امروز مستلزم مراجعه حضوری مردم است در آینده به صورت الکترونیکی و بدون واسطه انجام شود.
طاهریان تصریح کرد: برای مثال در حوزه بازداشت املاک برنامهریزی شده است که قاضی یا مرجع قضایی بتواند مستقیماً و از طریق سامانههای الکترونیکی دستور بازداشت یا رفع بازداشت ملک را صادر و اجرا کند بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری اشخاص به ادارات ثبت باشد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این پروژههای متعددی برای الکترونیکی و حتی هوشمندسازی کامل خدمات ثبتی در دست اجراست تا در برخی فرآیندها بدون نیاز به دخالت مستقیم کاربر و صرفاً بر اساس تبادل اطلاعات میان سامانهها خدمات مورد نیاز مردم ارائه شود.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت با توصیه به شهروندان گفت: مردم هیچ نگرانی و شتابی برای ثبت ادعا نداشته باشند زیرا در حال حاضر این تکلیف تنها بخش مشخصی از املاک را شامل میشود و قانون نیز مهلتهای کافی برای انجام مراحل پیشبینی کرده است.
وی تأکید کرد: متقاضیان حتماً فرآیند ثبت ادعا را فقط از طریق سکوی رسمی «کاتب» انجام دهند و از مراجعه به مسیرها یا سامانههای غیررسمی که ممکن است زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند خودداری کنند.
طاهریان با اشاره به آثار حقوقی ثبت ادعا افزود: ثبت ادعا دارای آثار و مسئولیتهای قانونی است بنابراین مردم باید با حسن نیت و دقت کامل نسبت به بارگذاری مدارک و ثبت اطلاعات اقدام کنند زیرا قانون برای ثبت ادعاهای خلاف واقع ضمانت اجرا پیشبینی کرده است.
وی درباره طراحی سامانه ثبت ادعا نیز اظهار کرد: از ابتدای طراحی سامانه تلاش کردیم فرآیندها به سادهترین شکل ممکن طراحی شود تا مردم بدون نیاز به دانش تخصصی حقوقی یا فنی بتوانند شخصاً مراحل ثبت ادعا را انجام دهند.
طاهریان افزود: هدف این بوده است که متقاضی تنها با چند مرحله ساده و بدون پیچیدگی بتواند اطلاعات خود را ثبت کند به همین دلیل در تمامی بخشهایی که احتمال ابهام وجود داشته راهنماهای لازم در سامانه پیشبینی شده است.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای نمونه اگر متقاضی قصد ثبت ادعا بر اساس قولنامه، صلحنامه، گواهی انحصار وراثت یا سایر اسناد را داشته باشد سامانه توضیح میدهد هر عنوان دقیقاً چه مفهومی دارد و چه مدارکی باید بارگذاری شود.
وی خاطرنشان کرد: حتی فرمهای سامانه نیز متناسب با نوع مستند طراحی شدهاند به عنوان مثال اطلاعات مورد نیاز برای ثبت ادعا بر اساس قولنامه با اطلاعات مورد نیاز برای ثبت ادعا بر مبنای گواهی انحصار وراثت یا صلحنامه متفاوت است و سامانه به صورت هوشمند فرم متناسب با هر نوع مستند را در اختیار متقاضی قرار میدهد.
طاهریان در پایان تأکید کرد: اولویت اصلی سازمان ثبت این بوده است که مردم بتوانند بدون نیاز به مراجعه به اشخاص واسطه و با کمترین میزان پیچیدگی فرآیند ثبت ادعا را شخصاً انجام دهند و از خدمات الکترونیکی سازمان به آسانی بهرهمند شوند.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت ادامه داد: در سامانه ثبت ادعا برای تمامی مستندات قابل استناد راهنمای اختصاصی تهیه شده است.