ترخیص بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا و ۱۷ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو از بنادر و گمرکات استان هرمزگان

به گزارش ایلنا، در راستای اجرای دستورات معاون اول قوه قضاییه در جلسه اخیر با رؤسای کل دادگستری استان‌های ساحلی جنوب کشور، هفتادو چهارمین بازدید مسئولان قضایی استان هرمزگان از حوزه بنادر و گمرکات انجام شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این بازدید ضمن شرکت در نشستی با حضور مدیران حوزه بنادر و گمرکات و تعدادی از مسئولان اقتصادی، مسائل و موضوعات مرتبط با این حوزه را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری در حاشیه برگزاری این نشست اظهار داشت: خوشبختانه تصمیمات مطلوبی در جلسه مذکور مصوب شد که پیش بینی می‌شود نتایج خوبی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: همچنین پیشنهادات خوبی در خصوص مواعد مرتبط با حوزه تجارت و صادرات و واردات با هدف کمک به تجّار و فعالین اقتصادی جهت تسهیل در روند جاری، مطرح و مصوب شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: بر اساس گزارشات ارائه شده از سوی مسئولان مربوطه از ابتدای جنگ تحمیلی سوم و در ۵ ماهه اخیر، تعداد ۱۷ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو از بنادر استان هرمزگان ترخیص شده است.

وی افزود: همچنین در این بازه زمانی، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا ترخیص شده که ۴۴۵ هزار تن از آن‌ها، کالاهای اساسی بوده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تن برنج و کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات استان موجود است که مصوب شد کار ترخیص آن‌ها به سرعت انجام شود.

قهرمانی یادآور شد: همچنین مقرر شده است تا کارگروه ویژه‌ای برای تسهیل ترخیص کالاهای اساسی با رعایت خط قرمز سلامت این اقلام، مأموریت خود را شروع کند تا روند ارسال این کالاها به بازار شتاب بیشتری یابد.

این مقام قضایی گفت: هم اکنون بیش از ۱۰ هزار خودرو در بنادر و گمرکات استان موجود است که ۶ هزار دستگاه از آن‌ها مربوط به واردات و ۴ هزار دستگاه دیگر مربوط به ترانزیت خارجی است که برای تعیین تکلیف فوری آن‌ها نیز کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با تشکر از اقدامات بسیار خوبِ استانداری، بنادر و گمرکات و اداره صمت، گفت: استانداری هرمزگان و ادارات زیرمجموعه آن در ۵ ماه اخیر برای تأمین کالاهای اساسی مردم و با هدف افزایش تاب آوری بازار در سراسر کشور اقدامات جهادی قابل توجهی انجام داده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد: دستگاه قضایی استان نیز هم راستا با قرارگاه اقتصادی دولت، تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ نموده و بر همین اساس با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه خود را موظف می‌دانیم به دولت کمک کنیم تا بتواند در اجرای مأموریت‌های قانونی، به موفقیت‌های بیشتری دست یابد.

قهرمانی با اشاره به توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع بسیار مهم تسهیل سرمایه‌گذاری در استان هرمزگان، گفت: طبق مصوبات جلسه امروز در خصوص جذب سرمایه به ویژه تسهیل فعالیت اقتصادی برای ایرانیان مقیم خارج که در این شرایط جنگی قصد برگرداندن سرمایه‌های خود به کشور را دارند، تسهیلات و شرایطی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

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