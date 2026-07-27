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در دیدار با آیت‌الله شبیری‌زنجانی

محسنی اژه‌ای: کار قضاوت نیازمند احتیاط صددرصدی است

محسنی اژه‌ای: کار قضاوت نیازمند احتیاط صددرصدی است
کد خبر : 1818927
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حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت آیت‌الله شبیری‌زنجانی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، آیت‌الله شبیری‌زنجانی در خلال این دیدار، ضمن آرزوی توفیق برای رئیس قوه قضاییه در دوره جدید مدیریتی‌اش، کار قضا و قضاوت را از شؤون بسیار خطیر و سنگین قلمداد کرد و به بیان توصیه‌هایی در راستای نیل به قضای تراز اسلامی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای نیز در اثنای این دیدار، طی سخنانی با تأکید بر اینکه عموم مسئولان و کارگزاران نظام، بالاخص دست‌اندرکاران امر قضا، محتاج و نیازمند دعا و ارشادات مراجع عظام تقلید و علما هستند، اظهار کرد: امر قضا و کار قضاوت از جمله امورات بسیار خطیر و حساس است و سلسله مهمات مردم در شرع و اجتماع به تصدیق و تجویز قاضی مُنتظم می‌شود. حکم قاضی با مال یا عرض یا جان مردم مرتبط است؛ فلذا کار قضاوت نیازمند احتیاط صددرصدی است.

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