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رسیدگی دیوان محاسبات کشور به ترک‌فعل مؤثر در بروز اختلالات سامانه‌های بانکی

رسیدگی دیوان محاسبات کشور به ترک‌فعل مؤثر در بروز اختلالات سامانه‌های بانکی
کد خبر : 1818925
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بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد بخشی از اختلالات ایجادشده در سامانه‌های بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرا نشدن تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینه‌ای و ... است.

به گزارش ایلنا، بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد بخشی از اختلالات ایجادشده در سامانه‌های بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرا نشدن تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینه‌ای و عملیاتی به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌ها، موضوع احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بوده که پیش‌تر نیز در گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.

 این نهاد نظارتی ضمن پیگیری و تسهیل‌گری برای رفع ایرادات و موانع موجود، رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های مسئول و بانک‌های عامل، به‌ویژه درخصوص عدم اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساخت‌های حیاتی را بدون اغماض در دستور کار دارد.

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