مالکی در گفتوگو با ایلنا:
عملیات ما در اردن کمر آمریکاییها را شکست/ ایران از مرحله بازدارندگی عبور کرده و وارد فاز هجومی شده است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با رد ادعاهای مطرحشده درباره احتمال بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره، گفت: در شرایط فعلی هیچ موضوعی تحت عنوان مذاکره مطرح نیست و کاهش عملیات آمریکا علیه ایران، نتیجه عملیات سنگین نیروهای مسلح ایران علیه عقبه پشتیبانی آمریکا در منطقه است.
فداحسین مالکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه گفته میشود توقف حملات آمریکا به سواحل جنوبی کشور و بحث مذاکرات دوباره میان ایران و آمریکا، گفت: در پاسخ به این سوالات و گمانهزنیها باید گفت آخرین بررسیهایی که ما در کمیسیون امنیت ملی و همچنین از مقامات ارشد کشور داشتهایم، نشان میدهد که به هیچ عنوان در شرایط فعلی، بحث مذاکره مطرح نیست. آنچه مطرح میشود، در واقع فرار رو به جلوی ترامپ است که مجدداً موضوع مذاکره را پیش میکشد.
وی خاطرنشان کرد: علت اینکه آمریکاییها در شرایط فعلی تا حدودی عملیات خود را کند کردهاند، به لحاظ عملیات بسیار سنگین و پرحجمی است که نیروهای مسلح ما در عقبه پشتیبانی و عملیاتی آمریکا انجام دادهاند. یعنی عملیات سنگین و پرحجم نیروهای مسلح ایران در اردن کمر آمریکاییها را از لحاظ پشتیبانی شکست و تلفات سنگینی به آنها وارد کرد.
مالکی ادامه داد: همچنین عملیات علیه عقبه آمریکاییها در کویت که پایگاههای متعدد این کشور در آنجا قرار دارد و هدایت عملیات از آنجا انجام میشده است، ضربه سنگینی بود که آمریکاییها متحمل شدند؛ ضربهای که هرگز تصور آن را نمیکردند. اکنون، به همین علت و در پی این دو عملیات سنگینی که ایران انجام داده است و بحرانی که در اتاق جنگ آمریکاییها در واشنگتن به وجود آمده است، تمام پیشبینیهای آنان نقش بر آب شده است، و عملیات آنها در سواحل جنوب و همچنین عملیات علیه زیرساختهای ایران به حداقل رسیده است.
وی با اشاره به این که استراتژیها نشان میدهد که ایران از حالت بازدارندگی خارج شده و وارد مرحله هجومی شده است، عنوان کرد: در مرحله هجومی، قطعاً بحثی از مذاکره وجود ندارد و ایران، به هر حال، مصمم است؛ بهویژه در قبال کشورهایی که هنوز مجاب نشدهاند که با طناب پوسیده ترامپ نباید خود را گرفتار یک جنگ تمامعیار با ایران کنند. قطعاً این کشورها در برنامه آینده ایران ضربات سختی را متحمل خواهند شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به اینکه آیا به دلیل تغییر استراتژی ایران است که ترامپ مواضع خود را در زدن زیرساختهای کشورمان تغییر داده است، گفت: این موضوع به همان عملیاتی که ما انجام دادیم ارتباط دارد و به خاطر این مسئله است که عملیات آنها در سواحل جنوب کمتر شد. کاهش عملیات علیه زیرساختهای ایران و گرایش به سمت مذاکرات، به علت همین عملیات بوده است.