معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش در حالی تولد فرزند نو رسیده‌شان را جشن گرفتند، که مادران داغدار مینابی برای دومین ۶۲ تکه از اعضای پیکرهای متعلق به ۳۲ کودک معصوم و مظلوم دبستان شجره طیبه میناب را تشییع و دو باره سوگواری کردند و داغ میناب تازه شد ... اما از بین این ۶۲ تکه، باز هم هیچ اثری از #ماکان پیدا نشد ... کودکان معصومی که با موشک‌های تروریست‌هایی آمریکایی پرپر شدند.