فرزندان بیگناهت در دادگاه جنایات جنگی شاهد محاکمهات خواهند بود
سفارت ایران در آفریقای جنوبی خطاب به معاون رئیس جمهور آمریکا نوشت: فرزندان بیگناه شما در دادگاه رسیدگی به ارتکاب جنایات جنگی علیه کودکان میناب شاهد خواهند بود.
به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در پرتوریا با انتشار تصویری از جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا درحالی که «الک» چهارمین فرزند تازه متولد شدهاش را در کنار همسر و فرزندانش در آغوش گرفته است، در فضای مجازی نوشت: «فرزندان بیگناهت در دادگاه جنایات جنگی شاهد محاکمهات خواهند بود».
معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش در حالی تولد فرزند نو رسیدهشان را جشن گرفتند، که مادران داغدار مینابی برای دومین ۶۲ تکه از اعضای پیکرهای متعلق به ۳۲ کودک معصوم و مظلوم دبستان شجره طیبه میناب را تشییع و دو باره سوگواری کردند و داغ میناب تازه شد ... اما از بین این ۶۲ تکه، باز هم هیچ اثری از #ماکان پیدا نشد ... کودکان معصومی که با موشکهای تروریستهایی آمریکایی پرپر شدند.