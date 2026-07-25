به گزارش ایلنا، احسان عظیمی‌راد با بیان اینکه نمایندگان کمیسیون تخصصی آموزش، طی دو سال گذشته موضوع ساماندهی وضعیت معلمان و حق‌التدریس آزاد را در اولویت کاری خود قرار داده اند، گفت: این عزیزان سال‌ها با مشکلات متعددی مواجه بودند و در شرایطی که کشور با مسائل اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و دغدغه‌های معیشتی روبه‌رو است، موضوع پرداخت حقوق تابستانی این معلمان به یکی از مطالبات مهم کمیسیون آموزش و نمایندگان مجلس تبدیل شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون آموزش؛ پیگیر حل ریشه‌ای مشکل معلمان حق‌التدریس آزاد است، افزود: سیاست اصلی کمیسیون آموزش، حل بنیادین مشکلات این قشر از فرهنگیان بوده است، ما از ابتدا به دنبال ایجاد ثبات شغلی برای معلمان حق التدریس آزاد بودیم و تبدیل وضعیت آنان به قرارداد کار معین را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار دادیم تا این عزیزان بتوانند از امنیت شغلی بیشتری برخوردار شوند و آینده کاری خود را با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: در سال گذشته با همکاری وزیر آموزش و پرورش و رئیس مجلس شورای اسلامی، در بودجه ۱۴۰۵ حدود دو تا سه همت برای موضوع تبدیل وضعیت و ساماندهی قرارداد کار معین معلمان آزاد پیش‌بینی شد.

عظیمی‌راد با قدردانی از همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در این زمینه، تصریح کرد: این سازمان همراهی لازم را داشت و تأیید کرد که این موضوع قابلیت اجرا دارد، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه با وجود قانون، تاکنون در مسیر اجرای کامل آن با ملاحظاتی گام برداشته که یکی از چالش‌های جدی در این حوزه محسوب می‌شود. کمیسیون آموزش مجلس قطعاً این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد قانونی که برای آن تلاش فراوانی شده است، به دلیل عدم اجرای یک دستگاه متوقف بماند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ورود به فصل تابستان و ضرورت حمایت فوری از معلمان حق التدریس آزاد، گفت: با توجه به شرایط زمانی، کمیسیون آموزش سیاست دیگری را نیز دنبال کرد تا حداقل حقوق تابستانی این معلمان تأمین شود و وزارت آموزش و پرورش و دولت در این زمینه همراهی کنند. در دیداری که حدود یک و نیم ماه قبل با وزیر آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد، وزیر پذیرفت که این اقدام انجام شود و معاونان وزارتخانه نیز پای کار آمدند. خوشبختانه پس از آن، بخشنامه مناسبی صادر شد و امروز شاهد واریز نخستین حقوق نیروهای معلمان حق التدریس آزاد در تابستان ۱۴۰۵ هستیم. این اتفاق موجب خوشحالی خانواده‌های این معلمان شده و قطعاً دعای خیر آنان نصیب همه کسانی خواهد شد که برای تحقق این مطالبه تلاش کردند.

وی با ابراز امیدواری برای تحقق قرارداد کار معین معلمان حق التدریس آزاد، تصریح کرد: اگر طی یک ماه و نیم آینده سازمان برنامه و بودجه نیز همراهی لازم را داشته باشد تا بتوانیم خبر خوش انعقاد قرارداد کار معین معلمان آزاد را اعلام کنیم. برای این منظور حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که مربوط به تابستان امسال است.

عظیمی‌راد با بیان اینکه کمیسیون آموزش برای سال‌های آینده نیز پیش‌بینی اعتباری خواهد داشت، گفت: قطعاً وزارت آموزش و پرورش باید در بودجه سال آینده این موضوع را به شکل پایدار پیش‌بینی کند تا پرداخت‌ها به صورت مستمر و منظم انجام شود. هدف ما این است که این موضوع از حالت مقطعی خارج گردد و به یک روند پایدار در نظام آموزش و پرورش تبدیل شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به ضرورت تدوین راهکار دائمی برای حل این مشکل، اظهار کرد: موضوع اصلی همچنان در دستور کار کمیسیون آموزش قرار دارد تا با تحقق قرارداد کار معین، این مسئله برای سال‌های آینده به صورت اساسی حل شود. اگر این اتفاق محقق گردد، دیگر دغدغه‌ای بابت پرداخت حقوق تابستانی این عزیزان وجود نخواهد داشت، چرا که مانند معلمان رسمی، از حقوق و مزایای پایدار برخوردار خواهند شد.

عظیمی‌راد درباره اجرای طرح‌هایی مانند «حامی» و «تقویت» برای اشتغال تابستانی معلمان حق‌التدریس نیز گفت: اجرای این طرح‌ها یک راهکار موقت برای ایجاد فرصت اشتغال در تابستان است، زیرا معلمان حق‌التدریس در این ایام کلاس رسمی ندارند و وزارت آموزش و پرورش برای توجیه پرداخت حقوق، زمینه‌هایی مانند تدریس و فعالیت آموزشی را فراهم کرده است. اما اگر قرارداد کار معین اجرایی شود، این معلمان همانند نیروهای رسمی آموزش و پرورش خواهند بود و دیگر نیازی به چنین راهکارهای موقتی وجود نخواهد داشت.

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