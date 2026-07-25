گودرزی خبر داد:
ادغام ۱۲ طرح راهبردی تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از ارجاع ۱۲ طرح مرتبط با تنگه هرمز و اصلاح قانون مناطق دریایی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد و گفت این طرحها پس از ادغام، در قالب یک طرح واحد برای بررسی در صحن مجلس ارائه میشوند.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی از ارجاع ۱۲ طرح در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و گفت: در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز، ۱۲ طرح شامل ۹ موضوع تنگه و ۳ موضوع اصلاح قانون مناطق دریایی، اعلام وصول شده و توسط هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است.
وی افزود: کمیسیونهای فرعی نیز عبارتند از کمیسیون قضایی برای رسیدگی به موضوع جرمانگاری برای مستنکفین در اجرای قانون؛ کمیسیون عمران برای رسیدگی و اظهارنظر در خصوص بحث حملونقل و ناوبریهای دریایی؛ و کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به بحث درآمدهای حاصل از مدیریت و اظهارنظر در خصوص ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرحهای مذکور با عناوین مختلف ثبت شده که عمده آنها موضوع «مدیریت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس» است، تصریح کرد: در هفته جاری ۱۲ طرح با یکدیگر ادغام و مورد رسیدگی قرار میگیرد و سپس گزارش آن در قالب طرحی واحد به هیأت رئیسه مجلس جهت بررسی در صحن ارجاع خواهد شد.