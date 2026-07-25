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پیگیری تامین منابع مالی و رفع ناترازی انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی

پیگیری تامین منابع مالی و رفع ناترازی انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی
کد خبر : 1818072
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نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی و رفع ناترازی انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیری تامین منابع مالی و رفع ناترازی انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

به گزارش ایلنا، روح الله عباسپور، در مورد انتقاداتی پیرامون عدم تخصیص ۷۰۰ همت تسهیلات به حوزه تولید، گفت: ما پیگیری این موضوع و رفع ناترازی انرژی صنایع را در اولویت برنامه‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار داده‌ایم چرا که این موارد به بزرگترین چالش های واحدهای صنعتی و تولیدی تبدیل شده اند.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: رفع ناترازی انرژی صنایع تا جایی دارای اهمیت است که رئیس جمهور فرمودند برق دولت را قطع کنید تا تامین برق صنایع با مشکل مواجه نشود بنابراین امیدواریم وزارت نیرو نیز به فرمایشات ریاست محترم جمهور اهمیت بدهد و نسبت به تامین برق واحدهای صنعتی و تولیدی اهتمام جدی ورزد.

وی درباره اختلاف بین وزارت صمت و بانک مرکزی پیرامون میزان تخصیص تسهیلات ۷۰۰ همتی به بخش تولید، تصریح کرد: در نحوه تخصیص ۷۰۰ همت تسهیلات به حوزه تولید آنچه وزیر صنعت معدن و تجارت می‌گوید صحت دارد چرا که از میزان اعتباراتی که به دست تولیدکنندگان و صنعتگران می‌رسد، اطلاع دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما از بانک مرکزی درخواست داریم تا به تامین اعتبارات لازم برای واحدهای تولیدی و صنعتی کشور اهمیت بدهد و قطعاً این موضوع را در نشست آینده کمیسیون با رئیس بانک مرکزی نیز مطرح خواهیم کرد تا این واحدها در تامین منابع مالی با مشکلی مواجه نشوند.

عباسپور خاطرنشان کرد: البته بانک‌ها نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند چرا که مسئولان نظام تصمیم گرفته‌اند که این تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی بخصوص آنها که در جنگ آسیب دیده‌اند، ارائه شود تا بتوانند مجدد در مسیر تولید قرار گیرند.

نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون آسیب دیدگی کارخانجات یکی عوامل ایجاد تورم و گرانی شده است و وقتی تولید این واحدها با چالش مواجه شود بر معیشت مردم نیز اثرگذار خواهد بود بنابراین تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی باید به طور جدی پیگیری شود.

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