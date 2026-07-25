برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و خانواده معظم ایشان در حرم عبدالعظیم (ع)

به گزارش ایلنا، مراسمی باشکوه در تکریم مقام والای رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در فضای معنوی حرم عبدالعظیم (ع) برگزار گردید. این مراسم که با حضور جمعی از مدیران و اعضای دولت سیزدهم و خانواده رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی همراه بود، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تکریم جایگاه شهدای راه حق بود.

در این مراسم، جمعی از مسئولان کشوری، بازماندگان شهدا و نمایندگانی از قشرهای مختلف مردمی حضور یافتند تا در کنار یکدیگر، ادای احترام خود را به رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان ابراز نمایند. این تجمع مردمی و رسمی، نشان از پیوند عمیق میان اراده ملت و مسیر شهادت در راه استقلال و عزت ملی دارد.

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