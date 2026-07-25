خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و خانواده معظم ایشان در حرم عبدالعظیم (ع)

برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و خانواده معظم ایشان در حرم عبدالعظیم (ع)
کد خبر : 1818070
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان، با حضور گسترده خانواده رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی، مدیران دولت سیزدهم و طیفی از مسئولان، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم در مصلی امام علی (ع) حرم عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسمی باشکوه در تکریم مقام والای رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در فضای معنوی حرم عبدالعظیم (ع) برگزار گردید. این مراسم که با حضور جمعی از مدیران و اعضای دولت سیزدهم و خانواده رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی همراه بود، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تکریم جایگاه شهدای راه حق بود.

در این مراسم، جمعی از مسئولان کشوری، بازماندگان شهدا و نمایندگانی از قشرهای مختلف مردمی حضور یافتند تا در کنار یکدیگر، ادای احترام خود را به رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان ابراز نمایند. این تجمع مردمی و رسمی، نشان از پیوند عمیق میان اراده ملت و مسیر شهادت در راه استقلال و عزت ملی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل