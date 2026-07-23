کنکور به موقع برگزار خواهد شد

به گزارش ایلنا علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت شهیده زهرا حداد عادل در جمع خبرنگاران بیان کرد: رهبر شهید ما قرآنی بود. اگر بتوانیم این شاخصه ها را بین نیروهای مسلح و نسل جدید خود نهادینه کنیم عزت، استقلال و قدرت کشور تقویت می شود.