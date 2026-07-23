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وزیر آموزش و پرورش:

کنکور به موقع برگزار خواهد شد

کنکور به موقع برگزار خواهد شد
کد خبر : 1817592
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وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: امتحانات نهایی به تعویق افتاده در استان های جنوبی در زمان مناسب برگزار خواهد شد و کنکور نیز در زمان مقرر برگزار می شود.

به گزارش ایلنا علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت شهیده زهرا حداد عادل در جمع خبرنگاران بیان کرد: رهبر شهید ما قرآنی بود. اگر بتوانیم این شاخصه ها را بین نیروهای مسلح و نسل جدید خود نهادینه کنیم عزت، استقلال و قدرت کشور تقویت می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: همین باورها کشور ما را به اوج خود رساند. هم در راستای پیشرفت های علمی و هم مقاومت در برابر دنیای استکبار؛ با تکیه بر این باورهای قرآنی به اوج رسیدیم.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تعویق کنکور با توجه به لغو امتحانات نهایی در برخی از استان های جنوبی وجود دارد گفت:  نگران نباشید کنکور سرجای خود است. امتحانات نهایی نیز برگزار خواهد شد.

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