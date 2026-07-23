ضرورت فعالسازی فوری سامانه «تم» برای شناسایی نیاز واقعی مسکن

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به توقف فعالیت سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن (تم)، این اقدام را مانعی جدی برای شناسایی تقاضای واقعی و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه مسکن دانست و خواستار فعالسازی فوری، ارتقای سامانه و ارائه برنامه عملیاتی ظرف یک هفته شد.

متن نامه به شرح زیر است:

پیرو تذکرات و مکاتبات مکرر قبلی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت تداوم بدون وقفه فرآیند ثبت نام متقاضیان و شناسایی واجدین شرایط مسکن حمایتی، به استحضار میرساند تداوم توقف فعالیت سامانه پیشبینی شده برای این منظور (سامانه «تم») موجب محدود شدن فرآیند شناسایی تقاضای واقعی مسکن، عدم دسترسی به اطلاعات جامع، دقیق و بهروز جامعه هدف، و ایجاد ابهام در برنامهریزی تأمین مسکن حمایتی کشور شده است.

نظر به اینکه مطابق قانون جهش تولید مسکن، شناسایی نیاز واقعی، برنامهریزی برای تأمین مسکن، ساماندهی متقاضیان واجد شرایط، تعریف پروژههای متناسب و فراهم نمودن زمینه استفاده از ظرفیتهای قانونی تأمین مالی از جمله تسهیلات بانکی از الزامات تحقق اهداف قانون مذکور میباشد، ضروری است فرآیند شناسایی متقاضیان به صورت مستمر انجام و اطلاعات جامعه هدف همواره بهروز نگه داشته شود. برخی دیدگاههای کارشناسی حاکی از آن است که ایجاد محدودیت در ثبت نام متقاضیان ناشی از عدم تناسب ظرفیت پروژههای تعریف شده مسکن با تعداد متقاضیان بالقوه بوده و این موضوع موجب ایجاد اختلال در زنجیره اجرای طرحهای حمایتی مسکن، کاهش امکان معرفی متقاضیان واجد شرایط و پروژههای دارای قابلیت اجرا به شبکه بانکی و عدم بهرهگیری کامل از ظرفیت تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن شده است. این در حالی است که با توجه به ظرفیتهای کشور در حوزه تأمین زمین و زیرساختهای مورد نیاز توسط دستگاههای ذیربط و ظرفیتهای تأمین منابع مالی، لازم است برنامهریزی تأمین مسکن بر مبنای اطلاعات واقعی و مستمر از میزان تقاضا انجام پذیرد. بدیهی است استمرار وضعیت فعلی علاوه بر مخدوش نمودن تصویر واقعی از میزان نیاز مسکن در کشور، میتواند موجب کاهش بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی تولید و عرضه مسکن و در نهایت کاهش سرمایه اجتماعی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تأمین مسکن گردد.

با شرح فوق و مطالبه جدی و مستمر اعضای محترم کمیسیون عمران، امید است دستور فرمایید به صورت فوری نسبت به فعالسازی و ارتقای سامانه «تم» و ایجاد سازوکار لازم برای جلوگیری از توقف آن با هدف شناسایی، پالایش و تفکیک متقاضیان واجد شرایط حمایت، ایجاد فرآیند عادلانه، شفاف و قابل نظارت برای اولویتبندی متقاضیان، معرفی متقاضیان واجد شرایط اخذ تسهیلات و پروژههای دارای قابلیت اجرا به شبکه بانکی و همچنین تعریف و فعالسازی پروژهها متناسب با تعداد متقاضیان واجد شرایط اقدام نموده و برنامه عملیاتی وزارتخانه در خصوص زمانبندی اقدامات فوق را حداکثر ظرف مدت یک هفته به کمیسیون عمران ارائه گردد.

محمدرضا رضایی

رئیس کمیسیون عمران

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