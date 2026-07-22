به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به لفاظی اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دکترین دفاعی ما روشن است: چشم در برابر چشم.

وی افزود: هرگونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساخت‌های ما، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، به‌عنوان هدفی مشروع تلقی خواهد شد.