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عراقچی:

حمله به زیرساخت‌های ایران با پاسخی قاطع مواجه می‌شود

حمله به زیرساخت‌های ایران با پاسخی قاطع مواجه می‌شود
کد خبر : 1817230
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وزیر خارجه ایران به لفاظی اخیر رئیس‌جمهور آمریکا واکنش نشان داد و نوشت: هرگونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساخت‌های ما با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به لفاظی اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دکترین دفاعی ما روشن است: چشم در برابر چشم.

وی افزود: هرگونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساخت‌های ما، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، به‌عنوان هدفی مشروع تلقی خواهد شد. 

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