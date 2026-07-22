اسحاقی:
کمبود ۴۳ قلم دارو در هرمزگان باید بهصورت جدی برطرف شود
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به سفر تیم ویژه این کمیسیون به استانهای جنوبی کشور، گفت: پس از حضور رئیس کمیسیون بهداشت در هرمزگان و دریافت گزارش وضعیت سلامت استان، در جلسهای با حضور وزیر بهداشت و مسئولان مربوط، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و پرداخت مطالبات حوزه سلامت مورد پیگیری قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی با اشاره به سفر تیم ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به استانهای جنوبی کشور، گفت: پس از ورود رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به استان هرمزگان و اخذ گزارش از رئیس دانشگاه علوم پزشکی، جلسه وبیناری با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونان این وزارتخانه و رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی استانهایی که به صورت مستقیم درگیر جنگ بودند، برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، شهریاری ضمن تقدیر و تشکر از شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، به دلیل ارتقای خدمات در حوزه سلامت، درخواستهای فوری در مورد پرداخت مطالبات کادر سلامت، ارتقای ذخایر تجهیزات مصرفی و ملزومات پزشکی و همچنین جبران خسارتهای ایجادشده در این حوزه را مطرح کرد.
اسحاقی ادامه داد: در این جلسه، ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به اراده بسیار خوب پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای همکاری و تأمین منابع مورد نیاز حوزه سلامت اشاره کرد و پورمحمدی نیز اعلام آمادگی کرد که از روز شنبه جلسهای برای هماهنگی در خصوص تعهداتی که در قانون به آن اشاره شده است، برگزار شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: به عنوان نمونه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ۱۱۰ همت برای زیان انباشته بیمههای سلامت در بودجه دیده شده و همچنین موضوع سهم یکبیستوهفتم تأمین اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پورمحمدی قول داد صبح روز شنبه جلسهای با وزارت بهداشت برگزار شود تا در خصوص تخصیص منابعی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است، تسریع شود.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، با اشاره به وضعیت تأمین دارو در استان هرمزگان، گفت: نکته حائز اهمیت دیگر، موضوع دارو است، داروهای ضروری و حیاتی بیمارستانها در استان هرمزگان نسبت به ۶ ماه گذشته و با تلاشهایی که انجام شده، وضعیت بهتری پیدا کرده است، اما همچنان با کمبود ۴۳ قلم دارو در استان مواجه هستیم که باید این کمبود به صورت جدی برطرف شود.
اسحاقی افزود: برای تأمین این داروها اراده لازم وجود دارد، اما باید منابع مالی که در قانون پیشبینی شده است، تخصیص پیدا کند تا بتوان نسبت به تأمین داروهای مورد نیاز اقدام کرد.
وی همچنین به موضوع مطالبات تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ۷۰ همت اوراق تأمین اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و رئیس این سازمان، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادهاند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: درخواست ما از دولت این است که تخصیص ۷۰ همت اوراق تأمین اجتماعی که در بودجه پیشبینی و در خصوص آن با وزارت بهداشت توافق شده است، برای تسویه مطالبات سال ۱۴۰۴ با اولویت حوزه سلامت و وزارت بهداشت انجام شود.
اسحاقی تأکید کرد: دولت باید در این روزها، در کنار مباحث امنیتی، حوزه سلامت را نیز در اولویت قرار دهد و منابع درآمدی و مالی که در کشور محقق میشود، با اولویت امنیت و سلامت که از واجبات است، تخصیص پیدا کند.