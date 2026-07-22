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سخنگوی وزارت کشور:

مقدمات اجرای قانون گواهینامه بانوان فراهم شده است

مقدمات اجرای قانون گواهینامه بانوان فراهم شده است
کد خبر : 1816838
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معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، با بیان اینکه هیچ مانع قانونی و اجرایی برای اجرای قانون گواهینامه بانوان وجود ندارد، گفت: مقدمات اجرای این قانون از جمله تصویب آیین‌نامه دولت فراهم شده و اکنون دستگاه‌های مرتبط باید زمینه‌های اجرایی آن را مهیا کنند. به گفته وی، همه ارکان قانونی کشور نیز با اجرای این قانون موافقت کرده‌اند و به‌زودی شاهد اجرای آن برای بانوان خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زینی‌وند درباره مقدمات اجرای قانون گواهینامه بانوان گفت: در خصوص اجرای این قانون، موانع قانونی وجود نداشته است و تنها لازم بود برخی مقدمات و زیرساخت‌های اجرایی فراهم شود که نیازمند تصویب آیین‌نامه دولت بود و این موضوع انجام شده است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: در حال حاضر، همان‌طور که خدمت شما عرض می‌کنم، مسائل اجرایی هم برطرف شده و هیچ مانع قانونی برای اجرای این قانون وجود ندارد. همچنین از نظر ملاحظات شرعی هم، همان‌گونه که می‌دانید، هر قانونی که در جمهوری اسلامی ایران به تصویب می‌رسد، مراحل قانونی و شرعی خود را طی کرده است.

وی اظهار داشت: بنابراین مقدمات اجرای قانون فراهم شده و اکنون دستگاه‌های مرتبط باید زمینه‌های اجرایی آن را فراهم کنند. همه ارکان قانونی کشور نیز با اجرای آن موافقت کرده‌اند. ان‌شاءالله به‌زودی شاهد اجرای این قانون برای بانوان عزیز کشور خواهیم بود.

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