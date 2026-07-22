مقدمات اجرای قانون گواهینامه بانوان فراهم شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زینی‌وند درباره مقدمات اجرای قانون گواهینامه بانوان گفت: در خصوص اجرای این قانون، موانع قانونی وجود نداشته است و تنها لازم بود برخی مقدمات و زیرساخت‌های اجرایی فراهم شود که نیازمند تصویب آیین‌نامه دولت بود و این موضوع انجام شده است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: در حال حاضر، همان‌طور که خدمت شما عرض می‌کنم، مسائل اجرایی هم برطرف شده و هیچ مانع قانونی برای اجرای این قانون وجود ندارد. همچنین از نظر ملاحظات شرعی هم، همان‌گونه که می‌دانید، هر قانونی که در جمهوری اسلامی ایران به تصویب می‌رسد، مراحل قانونی و شرعی خود را طی کرده است.

وی اظهار داشت: بنابراین مقدمات اجرای قانون فراهم شده و اکنون دستگاه‌های مرتبط باید زمینه‌های اجرایی آن را فراهم کنند. همه ارکان قانونی کشور نیز با اجرای آن موافقت کرده‌اند. ان‌شاءالله به‌زودی شاهد اجرای این قانون برای بانوان عزیز کشور خواهیم بود.

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