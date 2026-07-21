در نامهای به رئیسجمهور؛
قالیباف قانون برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار را ابلاغ کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به سازوکار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهور ««قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.
طبق این قانون مصوبه جلسه علنی (۲۲ تیر) مجلس ، در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیأت رئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیون ها و هیأت رئیسه در محل مذکور در این ماده امکان پذیر نباشد، این جلسات با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل یا محلهای دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل میشود.