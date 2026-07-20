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طحان‌نظیف:

برنامه برگزاری انتخابات شوراها براساس مصوبه شورای امنیت ملی تنظیم می‌شود

برنامه برگزاری انتخابات شوراها براساس مصوبه شورای امنیت ملی تنظیم می‌شود
کد خبر : 1816260
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سخنگوی شورای نگهبان با رد گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: برنامه برگزاری انتخابات نامبرده شده، همچنان براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف روز دوشنبه در نشست ناظران شورای نگهبان به مناسبت چهل و ششمین سالروز تأسیس مهاد مقدس شورای نگهبان در سالن همایش های دانشگده علوم قرآنی آمل، اظهار کرد: آخرین تصمیم قانونی درباره زمان برگزاری انتخابات همچنان معتبر است و تغییری در آن ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی برگزار خواهد شد، افزود: زمان برگزاری این انتخابات حداکثر دو ماه پس از اعلام رسمی پایان جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره احتمال برگزاری انتخابات در ماه‌های آینده، گفت: تاکنون هیچ تصمیم تازه‌ای در این خصوص اتخاذ نشده و هرگونه تغییر احتمالی تنها از مسیر مراجع قانونی اعلام خواهد شد.

وی تأکید کرد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی که به تأیید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده، همچنان مبنای اجرای انتخابات است.

طحان‌نظیف درباره احتمال همزمانی انتخابات‌های مختلف نیز تصریح کرد: در شرایط فعلی، هیچ موضوعی درباره تجمیع انتخابات، چه میان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها و چه سایر انتخابات، در دستور کار قرار ندارد.

وی اضافه کرد: اگر در آینده چنین پیشنهادی مطرح شود، اجرای آن مستلزم اصلاح قوانین و طی شدن فرآیندهای قانونی خواهد بود، اما در حال حاضر هیچ تصمیمی در این زمینه وجود ندارد.

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