هشدار قوه قضاییه نسبت به هرگونه انتشار محتوای خلاف امنیت ملی

بر اساس بند (۴) این قانون، هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد یا انعکاس خسارت تصنعی، تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوایی که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد، بنا به تشخیص دادگاه می‌تواند مستوجب حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد.

مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه سه شامل بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است و جزای نقدی مقرر برای این درجه نیز بیش از ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین بر اساس همین قانون، ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد و نیز ارسال این موارد برای شبکه‌ها یا صفحات مجازی معاند، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم‌ها می‌تواند مجازات حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را در پی داشته باشد.

در این قانون همچنین شرکت در راهپیمایی‌ها و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ نیز در صورت تحقق شرایط قانونی، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار پیش‌بینی شده است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه پنج شامل بیش از دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی شود.

همچنین مجازات‌های تعزیری درجه چهار شامل بس بیش از پنج تا ده سال حبس، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی شود.