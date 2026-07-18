متکی :
در صورت وقوع جنگ زمینی می توانیم پایگاه های آمریکا در کویت و عراق را تصرف کنیم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: منظور از توان جنگ زمینی، امکان هدف قرار دادن و تصرف پایگاههای آمریکا در عراق یا کویت است؛ این اقدام آمریکا را خلع سلاح خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، منوچهر متکی نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو ویژه خبری گفت: ترامپ به دنبال فرسایشی کردن جنگ است. آمریکا شعار جنگ زمینی میدهد، اما ما توان اجرای عملیات زمینی را داریم.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: میخواهیم راجع به تحولات جنوب کشور، تحولات جنگ در کشور صحبت کنیم و ادامه خباثتها و دشمنیها و تجاوزات آمریکا به کشورمان، اما قبل از آن مهمترین محورهای پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که ساعتی قبل هم توسط همکاران من در شبکه خبر قرائت شد، بخشی از این پیام اشاره میکنند رهبری که اقدام دشمن برای جنگ افروزی و تحمل هزینههای سنگینتر و بی آبرویی بیشتر، دشمن بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت درسهای فراموش نشدنی برای او دارد، جنگ ۴۰ روزه را سپری کردیم، دشمن متحمل هزینهها و بی آبرویی شد و الان هم نکته و محور پیام رهبری.
متکی: بعد از انتخاب شایسته مجلس خبرگان مردم ما در داخل، امت اسلامی در جهان اسلام و محیط بین الملل و فضای جهانی بی صبرانه دنبال این بودند که رهبر جدید ایران را بشناسند. مجرای تولید این شناخت در ۵ ماه گذشته پیامهایی است که از سوی مقام معظم رهبری صادر شد و یکی بعد از دیگری این جایگاه را معرفی کرد و کلامی را که مردم در خیابانها مینوشتند صالح بعد صالح، و این را به دنیا مخابره کرد، اشراف ایشان، جامعه نگری ایشان، شجاعت ایشان، دشمن شناسی ایشان دقیقا ارثیههای پاکی است که از پدر بزرگوارشان و در نتیجه بررسیهای خودشان در این قریب ۵۰ سال بدست آوردند. در جایگاه رهبر ایستادند و این جایگاه، جایگاه مهمی است. جملهای را که از حضرت ایشان نقل کردید یعنی هنوز اول سحر است، دشمنان حالا حالاها منتظر باشند. آنها ۴۷ سال وسوسهها، فتنههای سیاسی، تبلیغاتی و اقدامات کودتاگرانه، مسئله سازی داخلی اینها را تجربه کردند، به نتیجه نرسیدند، وارد جنگ شدند و در جنگ چشمههایی را دیدند که اصلا گمان نمیکردند و این چیزی است که همه دارند در دنیا میگویند، ما نمیگوییم. قضاوت صریح، قطعی و قریب به اتفاق جهانیان چه در جنگ ۱۲ روزه، چه در جنگ رمضان و چهل روزه، شکست مسلم امریکاییها است. این که تردید دارند در این مرحله هم جنگ کامل و تمام عیار را وارد نشدند، برای این که توجه دارند به توصیه ژنرالهایی که میگویند شما چند بار دیگر هم با ایران جنگ کنید نتیجه همان است که قبلا بود.
سوال: از جنگ افروزی به جایی نخواهند رسید در مقابله با ایران.
متکی: و چنین اشرافی و دل نورانی که میبیند خیلی چیزها را، مثل امام شهید ما، سرنوشت محتوم و محکوم امریکاییها در این جنگ میبینند، بناست پیش بینی امام شهید ما محقق شود و آن افول امریکا است که اینها خودشان هم پردههایی از این پیش بینی را مشاهده کردند در این مدت، امریکای الان امریکای سال گذشته نیست، امریکای سال گذشته امریکای ده سال پیش نیست، روز به روز این افول بیشتر خودش را نشان میدهد، این که عرض کردم اول سحر است، بنابراین ایشان با قطعیت کامل ملت ایران را پیروز این جنگ میدانند، همه آنهایی هم که عمیق شدند چه حتی کارشناسان نظامی و نخبگان همین نظر را دارند. شما هر روز بخشی از این نظرات را دارید پخش میکنید که توصیه میکنند به ترامپ که تو نه در ورود به جنگ راهبرد داشتی.
سوال: و نه در خاتمه آن.
متکی: و نه الان برای خروج از جنگ راهبردی داری، یعنی مستاصل؛ خدارحمت کند آقای مرحوم عسگراولادی یک وقتی نقل میکرد در مجلس اول میگفت ۱۵ خرداد ۴۲ ما رفتیم خدمت امام در قم، در آن ایام و شرایط سخت بود، ایشان دید ما خیلی بهم ریختهایم، خیلی حقیر و پریشانیم، فرمودند که شاه کاری کرد که ما نه راه پیش داشته باشیم، نه راه پست داشته باشیم و نه در جایی که هستیم بتوانیم بایستیم، به حول و قوه الهی کاری خواهیم کرد که شاه نه راه پیش داشته باشد، نه راه پس داشته باشد و نه در جایی که هست بتواند بماند و این اتفاق در صحنه شطرنج افتاد اگر چه در یک زمانی، امروز رهبری این را دارند میبینند که امریکاییها آنقدر حقیر شدند که کاغذهای خودشان، امضاهای خودشان، حرفهای خودشان، هیچکدام را پشیزی برایش ارزش قائل نیستند وقتی شما پشیزی برای حرف و امضایتان قائل نیستید دنیا هم فردا قائل نخواهد بود.
سوال: و اشاره میکنند که چقدر بی ارزش و نامعتبر است امضای رئیس جمهور امریکا، یک نکته دیگری که در اشاره شما من میخواهم مورد پرسش قرار بدهم موضوع تفاهمنامهای است که رهبری در پیام شان به آن اشاره کردند به بی اعتبار بودن امضای رئیس جمهور امریکا و البته در ادامه میگویند که اشاره میکنند که زورگویی، تمامیت خواهی، وحشی گری، اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی است ما این زورگویی و تمامیت خواهی و بدعهدیها را مکررا در مقاطع زمانی مختلف در مقابل آمریکاییها دیدیم.
متکی: امریکاییها دقیقا در همین تعابیر تعریف میشوند، تابحال فکر میکردند هیمنه قدرت شان چکاچک شمشیرهایشان و تهدیدهایشان و اشراف شان بر اذناب شان به کسی اجازه نمیدهد که تصویربرداری درست از ایشان بکنند. یک وقتی یک حرفی وزیر خارجه امریکا زد و اهانتی کرد. به او گفتم که حرفی که ما زدیم تصویر شما بود، آینه، چون چهر تو بنمود راست، این آینه دارد شما را نشان میدهد، شما این هستید، خودشکن، آیینه شکستن خطاست. امریکاییها امروز در منظر همه جهانیان بی واسطه و شفاف دارند قضاوت میشوند، ایشان گمان میکند هر ۴ دقیقه یک توئیت میزند، تقریبا الان برخی از شبکههای امریکا حرفهای او را پخش نمیکنند، مصاحبههای او را پخش نمیکنند، همین دیروز در خبرها ما داشتیم، این نشان دهنده وضعیت امریکا در شرایط کنونی است در عین حال پیام جامع امام بزرگوار ما علاوه بر تقدیر از مردم در تشییع باشکوه امام شهیدشان، نکات آموزنده دیگری هم برای ما داشتند از وحدت، از انسجام و حفظ جایگاه نقد، اما منصفانه و این که بالاخره به کسی در این نقدها آن جایی که به اشخاص برمی گردد ظلم نشود، اینها آن خطوط بسیار مهمی است که در کشور دادید، یک رهبر کیض به جوانبش توجه دارد، انشاالله همانند دیگر پیام هایشان برای ما مفترض الطاعه است، تبعیت از این نگاه، این نگرش و بدانیم که یک قدم عقبتر و یک قدم جلوتر از امام مان نباید باشیم.
سوال: من از اشاره شما پرسشم را دوباره مطرح میکنم و نکتهای که رهبری در پیام شان داشتند، اهمیت و همچنان اصرار بر موضوع اتحاد مقدس، این اتحاد مقدسی که رهبری در پیام شان به آن اشاره میکنند و شما هم مورد تاکید قرار دادید، چقدر میتواند سد محکمی بشود در مقابل توطئههای آمریکا و در مقابله با گزینههایی که او پیش گرفته برای این که ایران را از پا در بیاورد که هرگز نخواهد توانست.
متکی: این سنت پیامبران، سنت امام راحل ما، سنت امام شهید ما و اینک هم سنت امان حی مان است، میفرماید که قرآن میگوید که اگر همه پیامبران یک جا جمع بشوند، هیچ اختلافی بین شان نیست. اختلاف میگوید نکنید. چرا؟ برای این که فتفشلوا ... فشل میشوید. کلمه مشهور، مردمی و بسیار ساده امام کلمه با هم بود. دو تا جمله داشتند یک جمله تقوم لله، موعظهای است که قرآنی است و ایشان همیشه میگویند و دیگری با هم بودن بود. وحدت یعنی به قول فرنگیها سینرژی و هم افزایی؛ یعنی در کنار هم بودن همان مثالهای کوچکی که در ادبیات مان هست. یک دانه چوب، دو تا چوب، سه تا چوب، اینها وقتی بیشتر میشوند آن وقت دیگر نمیتوانند آن را بشکنند. وحدت هدف دار است، وحدت برای این است که ما در بعد ایجابی قدرت مان هم افزا بشود، در مقابل دشمن، مقاومت مان بالا برود و در بعد سلبی قدرت مان کاهش پیدا نکند، چون اگر اختلاف کنیم، فشل میشویم. ضعیف میشویم؛ لذا توصیه و نصیحت و برای مقلدین، برای پیروان، برای این که عشق میورزند کسانی که به امام شان امر و حکم و ولی است، برای این وحدت، همین جا مرز بین نقد منصفانه که همه جوانب را در آن. این تعبیر، تعبیر امام شهید ما همیشه این بود که نقد منصفانه مانعی ندارد، اما نباید دشمن را شاد بکند و قدرت شما را کم کند اینها را باید مراقبت کنیم، من گمان میکنم مردم این پیام را به طور کامل گرفتند و هر کس در هر جایی ایستاده فکر میکند که باید دستش را دراز کند در دست همدیگر باشند، اجازه بدهید بپردازیم به وضعیتی که در آن هستیم.
سوال: حتما، آقای متکی ما الان ضربات و تجاوزات آمریکایی را در جنوب کشور داریم و در مقابل پاسخهای کوبنده سپاه پاسداران و نیروهای مسلح پرقدرت جمهوری اسلامی ایران را به آمریکاییها، قدم بعدی دشمن یا چشم اندازی که او برای برون رفت از جنگ با ایران در نظر گرفته با توجه به این که همه گزینهها را امتحان کرده و در همه آنها هم به نوعی ناکام بوده چیست؟
متکی: من برای این که وقت مان خیلی زیاد نیست و بتوانیم مطالب مان را بیان کنیم، برای این که بتوانیم مطالب مان را بیان کنیم، خلاصه کردم که وضعیت ما چگونه بوده در این دوره، مذاکره داشتیم قبل از ۱۲ روزه طرح فریب بود، مذاکره بعد از ۱۲ روزه طرح فریب بود که هر دو منتهی به جنگ شد.
کودتا یک جنگ دیگر بود، نه ادامه جنگ ۱۲ روزه، خودش یک جنگ بود که هدف اصلی که آمریکا در سر داشت و آن ساقط کردن رژیم بود به آن برسد که به الحمدالله نرسیدند، پروژه اصلی جنگ ۴۰ روزه بود که در این جنگ اینها بتوانند ضربه نهایی را بزنند و فکر کردند با شهادت رهبری این اتفاق خواهد افتاد که متوجه دنیای جدیدی شدند.
یک فضای جدیدی شدند که ما میگوییم امام خامنهای شهید از امام خامنهای رهبر اثر وجودیش بیشترست که این جایگاه شهیدست که آنها نمیفهمند.
به دلیل ناموفق بودن پروژه اصلی شان که جنگ ۴۰ روزه بود، میانه جنگ کسانی را خواستند که طراحی اسلام آباد را کردند، همان جوری که مذاکره اول فریب بود، مذاکره دوم فریب بود، مذاکره اسلام آباد هم یک رکب بود.
سوال: از سوی آمریکایی ها؟
متکی: ازسوی آمریکاییها، آنها بنای شان مذاکره نبود، هدف اصلی شان کماکان سرجای خودش بود.
مشکل شان این بود که زورشان میرسید، اوباما میگفت که ما تمام پیچ و مهرههای هستهای ایران را میخواستیم باز کنیم، اگر میتوانستیم، چون نتوانستیم وارد مذاکره شدیم.
ترامپ قصدش این بوده و مذاکرات اسلام آباد اساسا یک طرح فریب بود. چرا، برای این که از طرح آمریکاییها ۱۵ بندی که هشتاد درصد به نفع آمریکا بود، عدول کردند آمدند به طرح ۱۴ بندی ما، که هشتاد درصد به نفع ماست.
این ۱۴ بندی، ۱۴ بندی است که تقریبا خواستههای اصلی ما اگر چه با ادبیات ضعیفتر پوشش داده، چرا پذیرفتند، از ۱۵ آمدند به ۱۴، برای این که بنا نبود عمل بکنند، یعنی از ابتدا ترامپ بنای عمل به این توافق را.
سوال: نداشت؟
متکی: نداشت، وقتی که امضا شد، البته من خیلی تلاش کردم امضا را مشروط کنم به چند گام عملی از سوی آمریکاییها که این اتفاق نیافتاد، امضا شد، امضا که شد، آمریکاییها بازی را شروع کردند.
با عمان فشار آوردند، تعریف جدیدی از تنگه، شمال و جنوب وفلان مطرح کردند و عمانیهایی که قبلش مصاحبههای دیگری داشتند، تسلیم شدند.
برای ما روشن بود تسلیم میشوند، فشار به قطر آوردند که گفته بود من به جای شش میلیارد، ۱۲ میلیارد ایران را میپردازم، بعدا آن ۶ میلیارد را تسویه میکنم، قطر هم مقرر شد که یک سنت نپردازد و او هم تسلیم شد.
سوال: یعنی بند به بند تفاهم نامه اسلام آباد طوری از بین برود؟
متکی: سوراخ کنند و مسئله را ایجاد کنند که اصلا فضارا به دست بگیرند، تا حدودی هم به دست گرفتند البته دراین مرحله عمدهترین نکته برای شان تنگه بود؛ که تنگه یک جوری اگر توافق میگرفتند از ایران که بالا اکثرا شما ببرید، یک مقداری هم از پایین بروند، البته که این شروع بود که اصل قصه را به آن خدشه ایجاد کنند و مسئله ایجاد کنند و وزیر خارجه اش آمد با شش تا وزیر خارجه منطقه از جمله عمان، قطر و بقیه امضا کردند که پول نگیریم برای تنگه، اینها همه خلاف آن توافق است.
میخواست بگوید چیزی که ما میگوییم باید بشود.
سوال: اصل قصه دخالت او در مدیریت تنگه هرمز و در منطقه غرب آسیا به منظور پیشبرد اهداف دیگری که در آینده دنبال میکند؟
متکی: دقیقا همین طورست، حوادث دیگری اتفاق افتاد که ترامپ مجبور شد یک تاکتیکهای جدید انتخاب کند، مهمترین حادثه تشییع بود.
تشییع چشم جهانیان را خیره کرد، ترامپ که سرجای خودش، چشم جهانیان را خیره کرد.
وقتی این میلیونها نفر از ایران رفت به عراق آنها دیدند که این هرجای جهان اسلام برود همین اتفاق میافتد، اگر میرفتید پاکستان، اگر میرفتید هندوستان، میلیونی فقط از کشمیر میآمدند.
سوال: رهبری که آنها فکر میکردند با شهادتش جمهوری اسلامی ایران پاشیده خواهد شد، باعث وحدت امت اسلام شده؟
متکی: این نگرانی برای شان ایجاد کرد، در بحث تشییع و یک قدری موجب عصبانیت شان شده بود.
فاکتور دیگر کف خیابان حرفش را به مسئولین رساند و آن این که قصاص و انتقام و در پیام مقام معظم رهبری هم این مسئله آمد با برنامه اجرایی که آزادگان جهان شما ورود کنید و اینها موجب شد ترامپی که طراحی کرده بود با مذاکره شصت روزه و بعد تمدید شصت روز دیگر، رفتن به انتخابات به هدفش برسد، بعد هم رها بکند، بگوید ما توافق نتوانستیم بکنیم با ایران.
صحنه را این گونه طراحی کرده بودند، ما باید این صحنه را بهم بزنیم، برای بهم زدن این صحنه پیشنهاد من این است که ما بحث قصاص را جدی بگیریم، دو رهبر ما بر محکمه داخلی تاکید کردند، من به طور جدی میخواهم در کنار کارهای بین المللی خوبی که قوه قضائیه دارد انجام میدهد و بسیار ارزشمندست، که حالا نمیتوانم بپردازم به آن، رفتم به قوه قضائیه دیدم، قصاص قاضی بگذارند این حکم قصاص صادر شود، صدور این حکم قصاص اصلا لازم نیست ملاحظات دیپلماتیک در نظر بگیریم، چون قوه قضائیه مستقل است، امر امر ولی است رئیس قوه قضائیه، اگر حکم قصاص صادر شود، این چینشی که آنها درست کردند، این را یک مقداری بهم میزند.
کارهای دیگری که با توجه به این حملاتی که کردند، این حملات فعلا خواست اصلی شان اثرگذاری روی تنگه است.
ما باید فاکتورهای جدید را وارد کنیم، اولین نکتهای که بعد از قصاص این است که برابر قطعنامه سازمان ملل در ۱۹۷۴ قطعنامه ۳۳۱۴ سازمان ملل میگوید اگر کشوری خاک، هوا و آب کشورش، دریا را در اختیار کشور متجاوز قرار بدهد، بر علیه کشور دیگر، او نیز متجاوزست، این را من درخواستم است که مسئولین ذی ربط اعلام کنند، که اردن و شش کشور خلیج فارس متخاصم هستند.
خصم با ما هستند، وقتی چنین اعلامی رسما بشود، کاری که میدان دارد میکند، از امروز صبح اعلام کرد، آن وقت کل این هفت کشور و سرزمین شان مثل پایگاههای آمریکا میشود هدفهای مشروع ما، چون از زمین شان، هوای شان دارد به ما حمله میشود و اینها شریکاند در شهادت و جنایت به شهادت رساندن امام شهید ما و هزاران نفر از مردم ما.
اوکراین دارد در پهباد وارد این جنگ میشود علیه ما، یک محموله پهبادی فرستاد به امارات، آن محموله زده شد توسط رزمندگان ما در جنگ ۴۰ روزه، که من گفتم کاش زلنسکی که در امارات بود آن موقع میزدند، الان این پیام را به اوکراین بدهیم، که اگر اقدام دیگری در رابطه با پهبادها با این کشور بکنید و خود آمریکا، هم زرادخانه و هم مقر خودت هدفهای مشروع ما خواهد بود و میتوانیم آنها را بزنیم.
سوال: هر کدام از این موارد که میگویید طبق بندی از قطعنامه است که اگر مشارکت کنند، خودشان متخاصم محسوب میشوند؟
متکی: بله هفت کشور شامل آن بند میشود، اوکراین به عنوان کشوری که عملا دارد با زدن تسلیحات و ورود به جنگ دارد میکند علیه ما بنابراین متجاوزست، مثل یک فرودگاهی که در اختیار هواپیماهای آمریکایی یا اسرائیل قرارگرفته بود و ما آن جا را زدیم؛ بنابراین ورود آمریکا به جنگ محدود با هدف او فرسایشی کردن این جنگ است، اما اقدامات جدی محتوایی جدید میدان ما در نوع زدنها، نوع هدف گیری ها، ابتکار از دست آنها گرفته که میخواهند این فرسایشی بکنند یا نکنند.
آخرین پیشنهادم که قبلا مطرح کردم این است که آنها شعار زمینی را دادند، ما امکان زمینی را داریم و آنها ندارند.
امکان زمینی این است ما یکی از پایگاههای آمریکا را برویم و بگیریم، این امکان به راحتی در عراق، در کویت و در بحرین وجود دارد.
اقدام ما به این امر علاوه بر این که مقدمات نظامی آن را رزمندگان ما فراهم میکنند و این ها، حامیان خودش را خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،منوچهر متکی نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو ویژه خبری گفت: ترامپ به دنبال فرسایشی کردن جنگ است. آمریکا شعار جنگ زمینی میدهد، اما ما توان اجرای عملیات زمینی را داریم.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
در عراق هم برای پایگاههای آمریکا در عراق این حامیان هستند و وارد میدان میشوند و هم برای کویت، یعنی جمع عظیمی از مردم عراق وارد میشوند اصلا، اینها بخشی از عملیات شان علیه کویت در همین ارتباط است، کویتی که آشکارا میگوید که چنین اقدامی میکند، اشغال یکی از پایگاهها، گرفتن؟ اصلی و اشغال آن پایگاه کاملا آمریکا را خلع سلاح میکند به این که بخواهد جنگش را ادامه بدهد.
سوال: جنگ در جنوب است و ما خبرها و صحنههای تلخی میشنویم، از شهادت هموطنان و آسیبهایی که به زیرساختها در جنوب وارد میشود، آمریکا از حملات به جنوب به دنبال حملات گسترده تری به کشورست؟
متکی: آمریکاییها اگر در بحث تنگه شکست بخورند، کاری بیشتری نمیتوانند بکنند، اما چون هموطنان ما را به شهادت رساندند، رزمندگان ما محدودیتی در زدن هفت هزار تروریست آمریکایی وجود در پایگاه بحرین نباید داشته باشند، ملاحظات را بگذارند کنار.