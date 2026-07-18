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جهانگیری در یادداشتی مطرح کرد:

انسجام ملی را با اتهام‌زنی به دولت و نیروهای مسلح خدشه‌دار نکنید

انسجام ملی را با اتهام‌زنی به دولت و نیروهای مسلح خدشه‌دار نکنید
کد خبر : 1814755
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معاون اول دولت تدبیر و امید با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط کنونی، خواستار حمایت از دولت، نیروهای مسلح و تیم مذاکره‌کننده شد و هشدار داد که اتهام‌زنی و دامن زدن به اختلافات داخلی، با القای شکاف در میان حاکمیت و مردم، دشمنان ایران را به ادامه فشارها و تجاوزها امیدوارتر می‌کند.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در یادداشتی نوشت:

این روزهای داغ، سرزمین زرخیز جنوب و مردم صبور و دوست‌داشتنی آن، نقطه کانونی حملات مجدد و تجاوزکارانه آمریکا به ایران عزیز شده‌اند.

سواحل جنوبی، از خرمشهر تا گواتر، از بنادر و جزایر زیبا و راهبردی تا شهرها و روستاهای تاریخی، گنجینه ذخایر طبیعی، نفت و گاز و قطب توسعه اقتصادی، صنعتی، تجاری و فرهنگی ایران بزرگ هستند. مردمان جنوب نیز، در عین خونگرمی و سخت‌کوشی، به مقاومت و ایستادگی شهره‌اند و پیش از این همواره توانسته‌اند به تجاوز و اشغال قدرت‌های بزرگ در مناطق و جزایر جنوبی پایان دهند.

امروز همان مردم، اگرچه در معرض تنگناها، رنج‌های سخت و حمله‌های ددمنشانه و ضدبشری به زیرساخت‌های زندگی خود قرار گرفته‌اند، اما به‌عنوان عضوی مؤثر از پیکر ایران بزرگ، درد خود را به همه اعضای این پیکر منتقل کرده و همدلی و پشتیبانی همه ایرانیان را برانگیخته‌اند.

من که خود افتخار فرزندی آن سامان را دارم، در سفرهای متعدد به مناطق جنوبی، از سیستان و بلوچستان و هرمزگان تا بوشهر و خوزستان، به‌خوبی دریافته‌ام که نبض توسعه اقتصادی، صنعتی و تجاری ایران، امروز و آینده، در آنجا می‌تپد. از این منظر، باید نسبت به آنچه امروز در جنوب کشور می‌گذرد، حساس‌تر از همیشه بود.

به نیروهای مسلح و محافظان این آب‌وخاک، مثل همیشه، خدا قوت می‌گویم و همچنان بر پیوستگی و بهره‌گیری توأمان از ابزار دیپلماسی و قدرت نظامی برای متوقف ساختن تجاوز دشمن تأکید می‌کنم. کارکرد هم‌زمان میدان و دیپلماسی، ایجاد بازدارندگی، توقف تجاوز و حرکت در مسیر تحقق همه حقوق حقه ملت ایران است.

لازمه این امر، در این ایام، حمایت جدی از دولت، نیروهای مسلح و گروه مذاکره‌کننده و نیز اعتماد همه‌جانبه به آن‌هاست. لازم است همگان با صدای رسا این تجاوزها به کشور را محکوم کنند و از مکر و کینه‌ورزی رژیم جنایتکار صهیونیستی، که در تخریب دیپلماسی از هیچ توطئه‌ای فروگذار نمی‌کند، غافل نشوند.

باید از جریان‌های داخلی خواست تا با پرهیز از قطبی‌سازی‌های سیاسی، به فضای انسجام حاصل از جنگ رمضان و نیز تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب آسیب نزنند. اتهام‌زنی به دولت، نیروهای مسلح و تیم مذاکره‌کننده، که متأسفانه به برخی رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی نیز رسیده است، با القای اختلاف و شکاف در میان حاکمیت و مردم، طمع دشمنان را بیشتر می‌کند. این رویه باید از سوی دلسوزان ملک و ملت اصلاح شود.

پاینده باد ایران و سربلند باد ملت ایران.

 

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