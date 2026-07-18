جزئیات حمله موشکی دشمن آمریکایی به نقاطی از اطراف شهر اهواز

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی اظهار کرد: دقایقی پیش نقاطی، در بامداد ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ در اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ارزیابی مورد هدف قرار گرفته در حال انجام است، افزود: اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

حیاتی تاکید کرد: هم استانی‌ها و شهروندان اخبار را از رسانه‌های معتبر و رسمی دنبال کرده و از توجه شایعات و اخبار کذب خودداری کنند.