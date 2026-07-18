اطلاعیه شماره ۲۸/
اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان و محل تجمع پرندههای جنگی آمریکا هدف قرار گرفت
اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا، محل تجمع پرندههای جنگی دشمن، مرکز دادههای اطلاعاتی دشمن، یک مرکز سیگنالی و مخابراتی آمریکا درهم کوبیده شدند.
به گزارش ایلنا، اطلاعیه شماره ۲۸ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ
مردم قهرمان و با ایمان ایران.
دریادلان غیور نیروی دریایی سپاه در امتداد حضور حماسی شما ملت بزرگوار در خیابان میدان رزم را هم به صحنه نمایش عجز دشمن جنایتکار تبدیل کردند و علاوه بر کنترل قدرتمندانه تنگه هرمز در موج ۱۹ عملیات نصر۲، در پاسخ به تجاوزات شب گذشته ارتش کودککش آمریکا، اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت و محل تجمع پرندههای جنگی دشمن در شیخ عیسی بحرین را هدف عملیات کوبنده پهپادی و موشکی خود قرار دادند و مرکز دادههای اطلاعاتی دشمن در بحرین با عنوان باتلکو را در هم کوبیدند.
رزمندگان نیروی دریایی همچنین یک مرکز سیگنالی و مخابراتی آمریکا در کویت را منهدم کردند؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم.