برگزاری مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی فردا در قم
مراسم گرامیداشت قــائـد امــت حضرت آیت الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنهای از سوی نهادهای بین المللی فردا در حرم کریمه اهل بیت برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، نهادهای بین المللی از جمله جامعةالمصطفی العالمیه، معاونت بین الملل مرکز مدیریت حوزههای علمیه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ونهاد نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت از آیات عظام، علما، بیوت مراجع عظام تقلید، اساتید حوزههای علمیه، فضلا، طلاب و اقشار مختلف مردم برای شرکت در مراسم گرامیداشت رهبر شهید امت دعوت کرد.
این مراسم فردا شنبـه ۲۷ تیر، بعداز نمازعشا در حرم مطهر، شبستان امام خمینی (ره) با آیت الله محسن اراکی برگزار میشود.