برگزاری مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی فردا در قم

به گزارش ایلنا، نهاد‌های بین المللی از جمله جامعةالمصطفی العالمیه، معاونت بین الملل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ونهاد نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت از آیات عظام، علما، بیوت مراجع عظام تقلید، اساتید حوزه‌های علمیه، فضلا، طلاب و اقشار مختلف مردم برای شرکت در مراسم گرامیداشت رهبر شهید امت دعوت کرد.