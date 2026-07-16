به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف در گفتگویی اظهار داشت: امروز اتفاقاتی را می‌بینیم که مدعیان حقوق بشر بعد از آن اتفاق فجیع که در مدرسه شجره میناب رقم زدند، دیشب هم تخلیه بیمارستان شهید بقایی اهواز را داشتیم که بیمارستان سرطانی‌ها و به طور خاص کودکان سرطانی بود. حقیقتاً دیگر نمی‌دانم مدعیان حقوق بشر آیا می‌توانند باز هم کلمه حقوق بشر را به زبان بیاورند یا نه؟ما حقوقی‌ها معتقدیم که یک حقوق بشر داریم و یک حقوق بشردوستانه. حقوق بشردوستانه مال ایام جنگ است؛ این نشان می‌دهد که در شرایط جنگ هم قواعدی حاکم است؛ مثلاً حمله به بیمارستان‌ها و حمله به مدارس در شرایط جنگی هم قابل انجام نیست و ممنوع است. از اینها با عنوان قواعد بشردوستانه یاد می‌کنند، ولی اینها در کتاب‌ها و مقالات نوشته شده، اما در عمل نشان دادند که پایبند به هیچ‌یک از مبانی که خودشان هم دم از آن می‌زدند، نیستند.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران، ملت مقاوم و ایستاده‌ای است و با این فشار‌ها سر خم نمی‌کند، تصریح کرد: مدعیان حقوق بشر به نظرم یک بار دیگر باید بروند به مبانی خود فکر کنند و حرف‌هایی که خودشان زدند. روز‌های عجیبی را پشت سر می‌گذاریم؛ البته ملت ما با این تعرضات و کار‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند؛ اتفاقاً راسخ‌تر، استوارتر و مصمم‌تر می‌شود. راهی که مردم ما می‌بینند؛ راه رهبر شهیدشان، قائد عظیم‌الشأن و خانواده ایشان و این همه جان‌های مطهر در آن تقدیم شدند،اتفاقاً همه ما را مصمم‌تر و استوارتر می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از مردم گفت: تقدیر و تشکری هم کنم از مردم عزیز کشورمان که در آیین بدرقه رهبر شهیدمان یک حماسه بی‌نظیر را رقم زدند که در صفحات تاریخ می‌ماند و نوشته می‌شود؛ هم مردم عزیز کشورمان و هم مردم عراق، یک رویداد حماسی و حادثه بی‌نظیر را رقم زدند که آیندگان افتخار خواهند کرد؛ هم به این رهبر و هم به این مردم چنان بصیر و زمان‌شناس که هرگاه باید حضور داشته باشند، حضور دارند و با حضورشان پیام‌های مهمی را به دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی در اقصی نقاط دنیا مخابره می‌کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش و جایگاه شورای نگهبان در صیانت از قانون اساسی و مراقبت از حقوق مردم نیز بیان کرد: نهاد شورای نگهبان، یکی از نهاد‌های برآمده از انقلاب اسلامی است؛ البته در سوابق تاریخی و متون قانونی ما مشابهاتی قبل از انقلاب اسلامی داشته، ولی در متون فقط ذکر شده و در اصل دوم متمم مشروطه قانون اساسی آمده بود.