قربانی شدن کودکان و بی اعتباری حقوق بشر آمریکایی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

دیروز کودکان میناب قربانی شدند و امروز کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان بقایی اهواز با وحشت از بیمارستان تخلیه می‌شوند. وقتی کودکان، مدرسه و بیمارستان از افسارگسیختگی ماشین جنگی امریکا در امان نیستند، دیگر هیچ سخنرانی درباره حقوق بشر و ارزش‌های انسانی اعتباری ندارد.