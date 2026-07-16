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قربانی شدن کودکان و بی اعتباری حقوق بشر آمریکایی

قربانی شدن کودکان و بی اعتباری حقوق بشر آمریکایی
کد خبر : 1814243
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سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: وقتی کودکان، مدرسه و بیمارستان از افسارگسیختگی ماشین جنگی امریکا در امان نیستند، دیگر هیچ سخنرانی درباره حقوق بشر و ارزش‌های انسانی اعتباری ندارد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

دیروز کودکان میناب قربانی شدند و امروز کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان بقایی اهواز با وحشت از بیمارستان تخلیه می‌شوند. وقتی کودکان، مدرسه و بیمارستان از افسارگسیختگی ماشین جنگی امریکا در امان نیستند، دیگر هیچ سخنرانی درباره حقوق بشر و ارزش‌های انسانی اعتباری ندارد.

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