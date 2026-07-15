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سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد؛

اعلام نتایج مرحله نخست «برنامه ملی تربیت 500 مدیر جوان و کارآمد»

اعلام نتایج مرحله نخست «برنامه ملی تربیت 500 مدیر جوان و کارآمد»
کد خبر : 1813915
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سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: نتایج مرحله نخست «برنامه ملی تربیت 500 مدیر جوان و کارآمد» روز پنجشنبه 25 تیرماه 1405 از طریق سامانه جامع آزمون‌های مرکز آموزش مدیریت دولتی اعلام می‌شود و داوطلبان واجد شرایط برای مرحله دوم، که شامل ارزیابی شایستگی‌های عمومی بر اساس 10 مولفه کلیدی مدیریتی است، معرفی خواهند شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع داوطلبان گرامی می‌رساند، با توجه به اتمام مرحله نخست ارزیابی «برنامه ملی تربیت 500 مدیر جوان و کارآمد»، نتایج این مرحله روز پنجشنبه 25 تیرماه 1405 از طریق سامانه جامع آزمون‌های مرکز (https://azmoon.smtc.ac.ir) اعلام خواهد شد.

داوطلبان می‌توانند پس از ورود به سامانه مذکور، از طریق انتخاب گزینه «دریافت کارنامه» و سپس «مشاهده نتایج»، نسبت به مشاهده و دریافت کارنامه خود اقدام نمایند.

در این مرحله، بر اساس امتیاز مکتسبه داوطلبان، افراد دارای بالاترین نمره، به‌میزان چهار برابر ظرفیت پذیرش و جنسیت اعلام شده برای هر کد شغل/محل، برای طی مرحله سنجش شایستگی‌های عمومی، معرفی شده‌اند.

پس از اعلام نتایج، مرحله دوم ارزیابی با محوریت ارزیابی شایستگی‌های عمومی پذیرفته‌شدگان آغاز می‌گردد. داوطلبان در این مرحله، در کانون ارزیابی مرکز و سایر کانون‌های ارزیابی مورد تأیید و تحت نظارت مستقیم مرکز، بر اساس مدل مصوب و 10 مولفه کلیدی مدیریتی، مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

اطلاع‌رسانی تکمیلی:

زمان‌بندی دقیق و الزامات حضور در کانون‌های ارزیابی، متعاقباً و صرفاً از طریق پرتال و کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی مرکز آموزش مدیریت دولتی اعلام خواهد شد.

تمامی داوطلبان عزیز توجه بفرمایند که برای دریافت اخبار و اطلاعیه‌های بعدی، تنها به منابع رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی مراجعه نمایند.

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