رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
مصمم به اجرای «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» هستیم
رئیس سازمان ادرای و استخدامی کشور با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مصمم به اجرای «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» هستیم.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، به این شرح است:
«نظام اداری کارآمد، موتور محرک توسعه و عدالت در یک کشور است.
کارمندان متعهد،معماران اصلی اعتماد عمومیاند؛چرا که هر تصمیم درست و هر خدمت صادقانه آنها، گامی است به سوی بهبود کیفیت زندگی مردم و پایداریِ پیوند میان دولت و ملت.
مصمم به اجرای «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» هستیم.»