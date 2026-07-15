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رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

مصمم به اجرای «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» هستیم

مصمم به اجرای «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» هستیم
کد خبر : 1813842
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رئیس سازمان ادرای و استخدامی کشور با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مصمم به اجرای «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» هستیم.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ متن پیام علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، به این شرح است:

«نظام اداری⁩ کارآمد، موتور محرک توسعه و عدالت در یک کشور است.

کارمندان متعهد،معماران اصلی اعتماد عمومی‌اند؛چرا که هر تصمیم درست و هر خدمت صادقانه آن‌ها، گامی است به سوی بهبود کیفیت زندگی مردم و پایداریِ پیوند میان دولت و ملت. 

مصمم به اجرای «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» هستیم.»

 

انتهای پیام/
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