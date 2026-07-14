در هفتمین مرحله عملیات صاعقه ارتش پایگاههای آمریکا در منطقه آماج حملات پهپادی قرار گرفتند
ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در مرحله هفتم عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، پایگاه و مراکز راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در اردن را آماج حملات پهپادی قرار داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در مرحله هفتم عملیات صاعقه و در ادامه حملات کوبنده پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاههای آمریکا در منطقه، ساعتی قبل، محل استقرار جنگندههای اف ۱۸، ساختمان اسکان و سوله بزرگ تجهیزات ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن، هدف حملات پهپادهای انهدامی قرار گرفت.
ارتش در این اطلاعیه تاکید کرد: سربازان ملت در ارتش جمهوری اسلامی ایران، قطعاً درس بزرگ و پیام راهبردی رهبر شهید انقلاب برای دشمن را تثبیت خواهند کرد که «دوران بزن در رو» تمام شده و هر اقدامی علیه خاک و آب و آسمان این کشور تاریخی، بدون پاسخ و هزینه متناسب نخواهد ماند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران، از آغاز نقض عهد و آتش بس توسط آمریکا و حملات وحشیانه علیه مناطقی از کشورمان، تاکنون ۶ مرحله عملیات پهپادی علیه پایگاه ها و مراکز ارتش تروریستی آمریکا در منطقه انجام داده و این عملیات تا رسیدن به پیروزی نهایی استمرار خواهد داشت.