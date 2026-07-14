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در هفتمین مرحله عملیات صاعقه ارتش پایگاه‌های آمریکا در منطقه آماج حملات پهپادی قرار گرفتند

در هفتمین مرحله عملیات صاعقه ارتش پایگاه‌های آمریکا در منطقه آماج حملات پهپادی قرار گرفتند
کد خبر : 1813448
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ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در مرحله هفتم عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، پایگاه و مراکز راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در اردن را آماج حملات پهپادی قرار داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در مرحله هفتم عملیات صاعقه و در ادامه حملات کوبنده پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه، ساعتی قبل، محل استقرار جنگنده‌های اف ۱۸، ساختمان اسکان و سوله بزرگ تجهیزات ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن، هدف حملات پهپادهای انهدامی قرار گرفت.

ارتش در این اطلاعیه تاکید کرد: سربازان ملت در ارتش جمهوری اسلامی ایران، قطعاً درس بزرگ و پیام راهبردی رهبر شهید انقلاب برای دشمن را تثبیت خواهند کرد که «دوران بزن در رو» تمام شده و هر اقدامی علیه خاک و آب و آسمان این کشور تاریخی، بدون پاسخ و هزینه متناسب نخواهد ماند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، از آغاز نقض عهد و آتش بس توسط آمریکا و حملات وحشیانه علیه مناطقی از کشورمان، تاکنون ۶ مرحله عملیات پهپادی علیه پایگاه ها و مراکز ارتش تروریستی آمریکا در منطقه انجام داده و این عملیات تا رسیدن به پیروزی نهایی استمرار خواهد داشت.

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