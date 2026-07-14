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پزشکیان:

جنوب ایران همواره نماد مقاومت در برابر استعمار و پاسداری از استقلال بوده است

جنوب ایران همواره نماد مقاومت در برابر استعمار و پاسداری از استقلال بوده است
کد خبر : 1813336
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رئیس‌جمهور تأکید کرد: در تاریخ، جنوب ایران همواره نماد مقاومت در برابر استعمار و پاسداری از استقلال بوده است. امروز نیز مردم نجیب این دیار با صبوری، ایستادگی و پایمردی، روزهای سخت ناشی از تجاوز دشمن را با عزت پشت سر می‌گذارند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

در تاریخ، جنوب ایران همواره نماد مقاومت در برابر استعمار و پاسداری از استقلال بوده است. امروز نیز مردم نجیب این دیار با صبوری، ایستادگی و پایمردی، روزهای سخت ناشی از تجاوز دشمن را با عزت پشت سر می‌گذارند. در کنار و قدردان این مردم وفادار و مقاوم هستم.

همه جای ایران، سرای من است.

 

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