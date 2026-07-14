اجرای عملیات انهدام مهمات عملنکرده در شهرستان پاکدشت توسط تیمهای تخصصی سپاه
روابطعمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از برگزاری عملیات ایمنسازی و انهدام مهمات عملنکرده باقیمانده از تجاوز دشمن در شهرستان پاکدشت خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابطعمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با صدور اطلاعیهای از اجرای عملیات انهدام مهمات عملنکرده باقیمانده از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهرستان پاکدشت خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، عملیات انهدام این مهمات با حضور تیم تخصصی چک و خنثی، روز سهشنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۳ تا ۱۶ در شهرستان پاکدشت انجام خواهد شد.
روابطعمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) با تأکید بر اینکه این عملیات در چارچوب اقدامات فنی و ایمنسازی منطقه انجام میشود، اعلام کرد: احتمال شنیدهشدن صدای انفجار در زمان اجرای عملیات وجود دارد که این صداها ناشی از انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان ندارد.
در پایان این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده است ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی خودداری کرده و اخبار و اطلاعیههای مرتبط را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.