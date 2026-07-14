انصاری:
دولت از تفویض اختیار به استانداران حمایت می کند
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت از تفویض اختیار به استانداران حمایت می کند، گفت: مطالبات مردم استان و موضوعات مطرحشده از سوی استاندار بوشهر با نظر مساعد در معاونت حقوقی رئیسجمهور پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام مجید انصاری شامگاه در نشست با استاندار بوشهر با بیان اهمیت بالای این استان برای کشور افزود: دولت تلاش میکند مشکلات معیشتی و اشتغال مردم با کمترین چالش مواجه شود و در ارائه خدمات به مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
وی با تقدیر از مدیریت استاندار بوشهر یادآورشد: مطالبات مردم استان و موضوعات مطرحشده از سوی استاندار بوشهر با نظر مساعد در معاونت حقوقی رئیسجمهور پیگیری خواهد شد.
استاندار بوشهر نیز در این دیدار گفت: تلاش مدیریت استان بر حفظ انسجام و وحدت در جامعه و میان اقشار مختلف مردم است.
ارسلان زارع اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، استان بوشهر با حفظ انسجام مدیریتی و اجتماعی، تداوم تولید و تا حدودی صادرات در بخشهای مختلف بهویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و بخش کشاورزی و همچنین استمرار خدمترسانی، نقش خود را در پشتیبانی از ملت ایران و منافع ملی به خوبی ایفا کرد.
استاندار بوشهر افزود: تفویض اختیار به استانداران موجب تسهیل امور شد و در آینده نیز میتواند در حل برخی مسائل و مشکلات مردم و کشور، بهویژه در استانهای مرزی، راهگشا باشد.
زارع افزایش چشمگیر ترخیص کالا در بنادر استان، واگذاری اراضی ملی در کوتاهترین زمان ممکن و صدور مجوز احداث نیروگاههای خورشیدی در دوره جنگ تحمیلی اخیر را مصداق بارز چابکسازی نظام اداری کشور دانست.
وی بر لزوم استفاده از سازوکار قوه مجریه و معاونت حقوقی رئیسجمهور برای رفع اختلافات میان دستگاههای دولتی و جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع قضایی تأکید کرد.
زارع گفت: مستندسازی اموال و داراییهای دولت و الزام دستگاههای اداری و اجرایی به اخذ سند مالکیت تکبرگ، بهویژه با توجه به الزامی شدن اجرای قانون الزام به ثبت، باید با جدیت دنبال شود.
استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر تسریع در تعیین تکلیف صدور اسناد مالکیت بومیان و ساکنان جزیره خارگ و رفع اختلاف با وزارت نفت تأکید کرد.
وی همچنین تعیین تکلیف اراضی و حل مشکل اهالی روستاهای واقع در حریم و بستر رودخانه مند را از مطالبات دیرینه مردم منطقه برشمرد.
در این نشست شاهپور رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر نیز حضور داشت.