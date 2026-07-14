حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونی به نقاطی از امیدیه؛ ۴ نفر مجروح شدند
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: بامداد امروز، نقاطی از شهرستان امیدیه مورد هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی اظهار داشت: در ساعت ۲:۱۰ بامداد امروز، سه شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ نقاطی از شهرستان امیدیه مورد تهاجم و اصابت چند پرتابه قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس ارزیابیهای اولیه از وضعیت مناطق هدف قرار گرفته، تاکنون ۴ نفر در این حادثه دچار مجروحیت شدهاند که اقدامات امدادی در حال انجام است.
حیاتی با بیان اینکه اطلاعات تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد، تاکید کرد: هم استانی ها اخبار را فقط از رسانه های رسمی و معتبر پیگیری کنند.