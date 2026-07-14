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حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونی به نقاطی از امیدیه؛ ۴ نفر مجروح شدند

حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونی به نقاطی از امیدیه؛ ۴ نفر مجروح شدند
کد خبر : 1812923
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معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: بامداد امروز، نقاطی از شهرستان امیدیه مورد هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی اظهار داشت: در ساعت ۲:۱۰ بامداد امروز، سه شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ نقاطی از شهرستان امیدیه مورد تهاجم و اصابت چند پرتابه‌ قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های اولیه از وضعیت مناطق هدف قرار گرفته، تاکنون ۴ نفر در این حادثه دچار مجروحیت شده‌اند که اقدامات امدادی در حال انجام است.

حیاتی با بیان اینکه اطلاعات تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد، تاکید کرد: هم استانی ها اخبار را فقط از رسانه های رسمی و معتبر پیگیری کنند.

 

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