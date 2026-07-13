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زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۵ اعلام شد

زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۵ اعلام شد
کد خبر : 1812749
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سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران روز دقیق برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی، روز برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. 

وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی با بیان اینکه روز برگزاری آزمون باید با سازمان سنجش کشور هماهنگ شود، گفت: طبق اعلام سازمان سنجش روز ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به عنوان زمان برگزاری آزمون وکالت امسال تعیین شده است. به صورت رسمی نیز اطلاع رسانی خواهد شد. تاریخ ثبت نام نیز اواخر شهریور ماه است که آن هم به صورت رسمی اطلاع رسانی می شود. 

وی درباره منابع گفت: مانند سال گذشته است و تغییری ایجاد نشده است و در سایت اتحادیه اطلاع رسانی خواهد شد. برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش است و شایعاتی مطرح می شود که کانون ها یا اتحادیه آزمون را سخت یا آسان می گیرد برطبق قانون زمانی که سازمان سنجش آزمون را برگزار کرد پذیرفته شدگان به کانون ها معرفی خواهند شد. 

 

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