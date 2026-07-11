ربیعی:
هنوز خاطره تلخ مهرپراکنی به شهید لاریجانی در اذهان زنده است
دستیار اجتماعی رئیس جمهور در شبکه ایکس از حمله تندروها به پزشکیان و عراقچی و قالیباف گلایه کرد.
به گزارش ایلنا، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور در یک رشته توییت در شبکه ایکس نوشت: انسجام ملی، مهمترین دستاورد روزهای سخت ماست. هر تلاشی که افکار عمومی را از دفاع ملی و مطالبه حق ایران منحرف و بهسوی درگیریهای داخلی سوق دهد، در عمل به فرسایش همبستگی اجتماعی کمک میکند. امروز حفظ وحدت و هوشیاری در برابر پروژههای شکافآفرین، یک مسئولیت ملی است.
وی ادامه داد: تخریب پزشکیان و قالیباف در این مقطع، فقط یک خطای سیاسی نیست؛ انحراف جهت مبارزه از دشمن متجاوز به داخل کشور است. یکبار با نظریه «دشمن قریب و دشمن بعید»، داعش را به جان مسلمانان انداختند؛ بار دیگر سازمان مجاهدین با شعار «بهشتی دشمن نزدیک، آمریکا دشمن دور» ترور را به قلب ایران کشاند.
دستیار اجتماعی رئیس جمهور گفت: دال مرکزی این پروژه همیشه یکی است: تبدیل مقاومت ملی به حذف، تقابل و جنگ داخلی. امروز هرکس مدیران درگیرِ مقاومت، معیشت و دیپلماسی را هدف میگیرد، آگاهانه یا ناآگاهانه همان انسجامی را میزند که دشمن نتوانست در میدان بشکند.