سپاه:
پاسخ اولیه به تجاوز آمریکا با هدف قرار دادن ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای در پی تجاوز و عهدشکنی ارتش تروریستی آمریکا ساعات اولیه بامداد امروز و هدف قرار دادن تعدادی از پایگاههای ساحلی و ایستگاههای غیر نظامی در سواحل استان هرمزگان و ماهشهر ضمن اعلام پاسخ اولیه به این تجاوز تشریح کرد: نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ9 دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، بیانیه روابط عمومی کل سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
به دنبال حماسهسازی ملت بزرگ ایران در تشییع دشمنشکن و پرشکوه بیسابقه یگانه دوران و قائد شهید امت اسلام، رژیم متجاوز آمریکا که روز به روز ابعاد شکستش بیشتر آشکار میشود و بازتاب جهانی خیزش عظیم و میلیونی ملت سرافراز عراق در بدرقه تاریخ ساز رهبر مجاهد شهید را شکست بزرگتری برای خود میداند، بار دیگر عادت پیمانشکنی خود را تکرار کرد و وحشتزده برای تحت شعاع قرار دادن این رویداد تاریخی، ارتش کودک کش و تروریست آمریکا در ساعات اولیه بامداد امروز با تهاجم هوایی به تعدادی از پایگاههای ساحلی و ایستگاههای غیر نظامی در سواحل استان هرمزگان و ماهشهر به طور آشکار آتش بس را نقض کرد و تفاهم اسلام آباد را زیر پا گذاشت.
در پاسخ اولیه به این تجاوز نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ9 دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم